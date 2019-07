Auch in der Drogerie daneben lief das Wasser von der Decke dem Schaufenster entlang herunter. Während die Angestellten dafür sorgten, dass die Ware auf den Regalen nicht nass wird und mit Frottiertüchern anmarschiert kamen, bot die Haustechnik für dieses "grosse Problem " per Telefon Hilfe auf.

Nicht schlecht staunten die Passanten, die am Dienstag kurz nach dem Mittag von der Bahnhofsunterführung Richtung Neumarkt 1 unterwegs waren. Wenige Meter vor der Rolltreppe hatte es eine grosse Pfütze am Boden und es tropfte ununterbrochen weiter von der Decke herunter.

Von einem Beobachter war zu hören, dass der Wasserschaden im Zusammenhang mit der Bewässerung der Rabatte neben dem Neumarktbrunnen durch die Stadt Brugg stehe. Tatsächlich war bei der Rabatte mit dem Baum hinter dem Brunnen gut zu erkennen, dass sie soeben bewässert wurde.

Das Problem zeigt sich ein- bis zweimal pro Jahr

Stadtschreiber Yvonne Brescianini teilte vorerst mit, dass der Leiter Werkdienst über den Wassereintritt informiert ist und sich ein Bild über die mögliche Ursache mache. Sobald die Stadt Brugg mehr weiss, wird sie informieren.

Nach 17 Uhr meldet sich die zuständige Immobilienverwalterin Privera und erklärt: "Durch das intensive Wässern der Rabatte neben dem Brunnen während ca. 4.5 Stunden ist leider Wasser ins erste Untergeschoss des Neumarkt 1 gelaufen." Laut Privera-Sprecherin Katharina Bornhauser zeigt sich dieses Problem "leider ein bis zweimal pro Jahr, wenn die Stadt Brugg die Rabatten mehrere Stunden wässert."

Lochschlauch ist zum Einsatz gekommen

In diesem Jahr sei die Bewässerung angepasst und nur noch mittels Lochschlauch vorgenommen worden. Mit diesem Vorgehen erhofften sich die Beteiligten eine Verbesserung. Doch wie sich nun gezeigt hat, muss an einer neuen Lösung gearbeitet werden. Die Ursache werde zusammen mit der Stadt Brugg gesucht und gelöst, so Privera.