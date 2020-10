Was nicht unerlässlich ist, muss warten – Konsequenzen der Budget-Rückweisung

Dass eine intensive Diskussion bevorsteht, hat sich abgezeichnet im Vorfeld. Dass FDP und SVP das Budget nicht einfach durchwinken werden, haben sie angekündigt. Dass am Schluss das Resultat – mit Unterstützung der EVP – mit 26 zu 19 Stimmen ausfiel, war in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt zu erwarten. Aber Tatsache ist: Am Freitag hat der Brugger Einwohnerrat das Budget 2021 zurückgewiesen.