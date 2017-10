Der Entwurf des Altstadtregelements führt zu hitzigen Diskussionen in Brugg – bei Bewohnern genauso wie bei Gewerbetreibenden. Kritik kommt auch vom Bau- und Immobilienspezialist Werner Fässler aus dem Ortsteil Umiken Er hat sich am Mitwirkungsverfahren beteiligt.

Nach Fässlers Dafürhalten fehlen im Reglement klare Strukturen. «Es ist ein Mix von sich teilweise wiederholenden Darstellungen. In diversen Aussagen fehlt die Fachkompetenz», führt er aus und ergänzt: «Wenn die Altstadt belebt werden soll, so darf dies nicht durch eine überregulierte Formulierung verhindert werden.»

Anders ausgedrückt: Das Reglement sei auf die bestehende Altstadt mit Zentrumsfunktion auszuarbeiten. «Wir brauchen keinen Ballenberg im Mittelland. Wir leben im 21. Jahrhundert.» Er befürchtet, dass bei der Bevölkerung das Interesse zurückgeht – weil der Eindruck entsteht, das vor lauter Regulierungen nichts mehr passiert. Angaben zu Brandschutz, Energiemassnahmen wie Wärmedämmung oder auch Erdbebensicherheit würden dagegen keine gemacht.

Vieles ist überreguliert

Schon am Informationsanlass im September sei das Altstadtreglement nicht so präsentiert worden, «wie man es sich wünschte», fügt Fässler an. Die Zuhörer seien ungenügend vorbereitet gewesen und hätten mehrheitlich nicht verstehen können, was gemeint war. Die Darstellungen von der Bühne aus seien selbstgefällig und vage gewesen.

Fässler fordert, verschiedene Punkte des Altstadtreglements seien ersatzlos zu streichen. Beim Thema Unterhaltspflicht beispielsweise fragt er sich, ob ein Eigentümer enteignet wird, wenn er der behördlichen Aufforderung zur Ertüchtigung der Liegenschaft nicht nachkommt. Bei der Meldepflicht bei einer Bauabsicht handelt es sich nach seiner Ansicht um eine überregulierte, nicht nötige Massnahme.