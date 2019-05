Das «Pic», wie das Jugendkulturhaus «Piccadilly» am Törlirain 4 vor allem genannt wird, gehört seit Jahrzehnten zur Stadt Brugg. Das heutige Angebot mit Jugendtreff, Mittagstisch und einem ganzjährigen, kulturellen Unterhaltungsangebot mit Konzerten verschiedenster Stilrichtungen ist für Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Jahren gedacht.

Beim Rundgang durch den alten Hausteil zeigt Vereinspräsidentin Majken Larsen die verschiedenen Zimmer, wo sich die Jugendlichen treffen können. In einem der Zimmer steht ein Töggelikasten, im grosszügigen Raum nebenan sind die Bar, zwei schwarze Ledersofas mit Tisch, auf dem das Spiel «Vier gewinnt» steht, untergebracht. Vorbei geht es am Klavier in der Ecke in Richtung Game-Zimmer. «Ein grosser Wunsch ist ein Billardtisch», sagt Majken Larsen, die dem Verein seit zwei Jahren vorsteht. Sie ist in Brugg aufgewachsen und fragte den damaligen, langjährigen Vereinspräsidenten Fredy Bill an, ob sie im Vorstand mitarbeiten könne. Dieser bot ihr sogleich das Präsidium an.

Gute Stimmung im «Pic»

Auf der Bühne macht sich die Band «Otrava» für ihren Auftritt bereit. Einige Besucher, allen voran Bekannte der Band, haben Platz genommen. Unter den Gästen ist auch Fredy Bill, der gemeinsam mit Stadtrat Willi Däpp und dem früheren Stadtammann Rolf Alder an einem Tisch sitzt. Sie hören sich die Stücke im Klezmer- und Gipsy-Jazz-Stil der jungen Leute auf der Bühne an. «Argovia Sound Collective» heizen danach mit Rap ein.