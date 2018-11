Am Dienstag publizierte Nadja Schuler, die zusammen mit ihrem Mann Stephane Wirth das Restaurant zum Hirschen in Villigen führt, einen eindringlichen Aufruf auf ihrer persönlichen Facebook-Seite. «Liebe Arbeitskollegen da draussen . . . Ich suche mega dringend auf den Januar einen Koch mit kreativem Flair und allem, was es braucht. Ich und meine Sous-Chefin werden im Stich gelassen und ich bekomme im März mein Baby. Ich verzweifle fast», schreibt Schuler.