Wahlversammlung Thalheim macht es anders: Der Gemeinderat ist wieder vollzählig Die Wahlversammlung in Thalheim hat entschieden: Nicole Wernli-Bomatter ergänzt ab nächstem Jahr die vier wiedergewählten Gemeinderatsmitglieder.

Exklusiv für Abonnenten

Der frisch gewählte Gemeinderat mit (von links): Roland Frauchiger-Weber (Gemeindeammann), Reto Schneider-Süss (Vizeammann), Nicole Wernli-Bomatter, Günter Marz Christ sowie Andreas Wernli. Ina Wiedenmann

Die Gemeinde Thalheim macht’s anders. Sie wählt ihre Behördenmitglieder nicht wie die meisten Gemeinden im Aargau an der Urne, sondern an einer Versammlung. 58 Stimmberechtigte kamen am Samstagnachmittag in die Turmhalle, um den Gemeinderat für die Amtsperiode 2022–25 zu wählen. Das Volk war bunt gemischt, manche der Stimmberechtigten brachten sogar ihre Kinder mit.

Versammlungsführer Roger Dietiker eröffnete den Wahlnachmittag, der normalerweise im Oktober stattfindet. Pandemiebedingt hat man sich aber dazu entschieden, die Wahl bereits im August durchzuführen, erläuterte Dietiker gleich zu Beginn. Am Wahlsamstag war das Wetter schön und die Bauern hatten jede Menge Arbeit auf dem Feld. Daher waren im Vergleich zur letzten Wahlversammlung nur etwa halb so viel Stimmbürger anwesend. Einstimmig entschieden sie sich als Wahlverfahren für die Listenwahl, bei der mit Hilfe eines einzigen Wahlzettels sämtliche Kandidaten auf einmal gewählt werden können.

In der Pause geht es in den «Schenkenbergerhof»

Durch das Ausscheiden von Monique Rotzer-Nobs war ein Sitz im Gemeinderat vakant. Ein Thalheimer stand auf und schlug die 1985 geborene Nicole Wernli-Bomatter vor, die seit eineinhalb Jahren in der Schulpflege aktiv ist und sich als Kandidatin zur Verfügung stellte. Somit standen wieder fünf Bürger zur Wahl, welche die Gemeindeschreiberin Barbara Tenisch für alle anschaulich notierte. Anschliessend wurden blaue Wahlzettel mit fünf leeren Zeilen an den langen Tischreihen verteilt. Emsig notierten alle darauf die für sie entsprechenden Namen.

Roger Dietiker führt durch die Versammlung. Ina Wiedenmann

Nach nicht mal zwanzig Minuten nach Beginn der Veranstaltung sammelten die Stimmenzähler in Körben die Zettel wieder ein. Dann gab es eine Versammlungspause, in der die Stimmenzähler das Wahlergebnis ermittelten. Alle anderen verliessen die Turnhalle.

Wer nun glaubt, die Thalheimerinnen und Thalheimer warteten untätig vor der Halle gespannt auf das Ergebnis, hat weit gefehlt. Die meisten gingen zügig etwa 300 Meter weiter in den «Schenkenbergerhof», wo sie ein kühles Getränk geniessen konnten. Wenige blieben vor der Turnhalle. Unter ihnen waren drei Frauen, die mit der bisherigen Arbeit des Gemeinderats sehr zufrieden sind.

In der Halle agierte Ersatz-Stimmenzähler Peter Wernli. Er war selbst von 1994 bis 2006 Gemeinderatsmitglied und engagiert sich seit vielen Jahren für Thalheim. Er erinnerte sich daran, dass vor 28 Jahren die Gemeinderatssitze in Thalheim noch hart umkämpft waren. Heute ist das offensichtlich nicht mehr so. Es wirkt eher klar, unaufgeregt.

Diese Frauen warten gut gelaunt auf das Wahlergebnis. Ina Wiedenmann

Als das Wahlergebnis feststand, läutete Sigrist Heinz Joho die Kirchenglocken als «Aufbruchzeichen» für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im «Schenkenbergerhof». Einem Festzug gleich, kamen sie zur Turnhalle zurück, um das Wahlergebnis von Versammlungsführer Dietiker zu erfahren.

Nach knapp 90 Minuten ist der Anlass zu Ende

In den Gemeinderat wurde wieder gewählt: mit 56 Stimmen Günter Marz Christ, mit 53 Stimmen Andreas Wernli, mit 46 Stimmen Reto Schneider-Süss und mit 47 Stimmen Roland Frauchiger-Weber. Die neue Gemeinderätin Nicole Wernli-Bomatter erhielt 51 der insgesamt 58 Stimmen. Alle Kandidaten bestätigten unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Annahme und bedankten sich beim anwesenden Stimmvolk. Anschliessend fand die Wahl des Gemeindeammanns und Vizeammanns statt. Roland Frauchiger-Weber und Reto Schneider-Süss wurden mit je 45 Stimmen in ihrem Amt bestätigt.

Konzentration ist gefragt beim Auszählen der Stimmen. Ina Wiedenmann

Die Wahlveranstaltung endete nach knapp 90 Minuten. Gemeindeammann Frauchiger gratulierte all seinen Amtskollegen und seiner neuen Kollegin. Er freut sich auf die neue Amtsperiode und erklärte im Gespräch, dass er von den Gemeindemitgliedern weder viel Gutes noch viel Kritisches zu hören bekommt. In Thalheim läuft es offensichtlich einfach.