Wahlergebnisse Bezirk Brugg: Grünliberale legen am stärksten zu, FDP und SP verlieren Wähleranteile

Die Grünliberalen und Grünen legen am stärksten zu

Im Vergleich zu den Grossratswahlen vor vier Jahren konnten die CVP, die Grünen, die Grünliberalen und die EVP ihren Wähleranteil im Bezirk Brugg vergrössern. Die Grünen erreichten diesmal 11,29% (+2,05%), die CVP 9,37% (+1,35%), die Grünliberalen 6,81% (+2,15%) und die EVP 6,5% (+0.6%) Wähleranteil. Nicht mehr angetreten war die BDP. Die Partei hatte sich seit den letzten Wahlen mit der CVP zusammengeschlossen. Währanteile eingebüsst haben die FDP, die SP, die SVP und die EDU. Die SVP schaffte es im Bezirk Brugg noch auf 28,84% (-0.6%), die SP auf 17,87% (-1,48%), die FDP auf 17,82% (-1,74%) und die EDU auf 1,49% (-0,16%).

Wahlbeteiligungen schwanken stark

Die Grossratswahlen haben im Bezirk Brugg nicht in allen Gemeinden gleich gut mobilisiert. Während die Wahlbeteilung in Habsburg mit 52,24% am höchsten war, gingen in der Gemeinde Bözen lediglich 26,48% der Stimmberechtigten an die Urne. Die durchschnittliche Wahlbeteilung im Bezirk Brugg für das Kantonsparlament betrug 37,03%.

Zwei Kandidatinnen stechen in Auenstein heraus

Mit Abstand am meisten Stimmen bei der Grossratswahlen holte die SVP in der Gemeinde Auenstein (1570 Parteistimmen). Auf Platz Zwei und Drei folgen FDP (778 Parteistimmen) und SP (702 Parteistimmen). Dass die Grünliberalen Platz Vier erreichten (586 Parteistimmen), dürfte mit der Kandidatur der Auensteinerin Angélique Flach zusammenhängen. Sie holte 140 Stimmen, mehr als doppelt so viel wie Kollege Lang auf Listenplatz Zwei (63 Stimmen). Die ebenfalls in Auenstein wohnhafte Maya Meier (SVP, bisher), überholte Parteikollege Martin (bisher) aus Thalheim mit 293 Stimmen deutlich. Wernli erzielte 204 Stimmen.

Sigg und Obrist erzielen Spitzenresultate in Schinznach

Bei den Grossratswahlen erzielt Martina Sigg (FDP, bisher) in ihrer Heimatgemeinde Schinznach ein Spitzenresultat mit 483 Stimmen. Auf sie folgt ein weiterer Einheimischer: Robert Obrist (Grüne, bisher) kann 301 Stimmen auf sich vereinigen.

Dieter Egli (SP) übertrumpft alle in seiner Wohngemeinde

Regierungsratskandidat Dieter Egli (SP) setzt sich in seiner Wohngemeinde Windisch von den Bisherigen ab. Er erzielt 1316 Stimmen. Markus Dieth (CVP) kommt auf 1085 Stimmen, dahinter folgen Stephan Attiger (FDP, 1039 Stimmen), Alex Hürzeler (SVP, 849) sowie Jean-Pierre Gallati (SVP, 669). Mit 911 Stimmen lässt Christiane Guyer (Grüne, neu) die beiden SVP-Kandidaten hinter sich.

SP ist stärkste Kraft in Windisch

Bei den Grossratswahlen ist die SP die stärkste Kraft in Windisch, kommt auf 4996 Stimmen. Es folgen SVP (3142 Stimmen), FDP (2495), Grüne (2371), CVP (1615), GLP (1143), EVP (998) und EDU (150). Ein Glanzresultat erzielt Luzia Capanni (SP): Sie kommt auf 807 Stimmen – gleich viele wie Parteikollege Dieter Egli. Dahinter folgt Martin Brügger (SP, bisher) mit 669 Stimmen.

In Elfingen schwingt Dieter Egli (SP) obenaus

Bei den Regierungsratswahlen holt Dieter Egli (SP) in Elfingen mehr Stimmen – 51 an der Zahl – als die Bisheringen: Markus Dieth (45 Stimmen); Alex Hürzeler (44); Stephan Attiger (42); Jean-Pierre Gallati (37).

In Bözen ist die SVP mit Abstand die stärkste Kraft

Bei der Wahl von 140 Mitgliedern des Grossen Rats ist in Bözen die SVP die stärkste Kraft – mit grossem Abstand. Die Volkspartei holt insgesamt 763 Stimmen. Die FDP kommt auf 192 Stimmen, die SP auf 135 Stimmen. Dahinter folgen GLP (112 Stimmen); CVP (106); EVP (84); Grüne (77); EDU (12).

Titus Meier (FDP) ist Panaschierkönig in Villigen

Bei den Grossratswahlen ist Titus Meier (FDP) der Panaschierkönig in Villigen. Er erhält 110 Stimmen, gefolgt von Tonja Kaufmann (SVP) mit 93 Stimmen.

Heimvorteil für Antonino Vecchio (CVP) in Lupfig

In seiner Heimatgemeinde Lupfig holt Antonino Vecchio am meisten Stimmen bei der CVP: 163 – und damit 22 Stimmen mehr als CVP-Spitzenkandidat Jürg Baur.

In Riniken profitiert Astrid Baldinger (CVP) vom Heimvorteil

Mit 135 Stimmen liegt Astrid Baldinger Fuchs in Riniken auf der CVP-Liste vor dem Bisherigen Jürg Baur (101 Stimmen) aus Brugg. Bei den Grünliberalen sticht Markus Lang mit 70 Stimmen vor dem Zweitplatzierten Christoph Mühlhäusern (27 Stimmen) heraus. Lang wohnt an der Gemeindegrenze zu Riniken.

FDP bietet SVP in Villnachern Paroli

In Villnachern hat die SVP 1146 Parteistimmen geholt, dicht gefolgt von der FDP mit 1015 Parteistimmen. An dritter Stelle gelandet ist die SP mit 560 Parteistimmen.

Dieter Egli ist in der Stadt Brugg an dritter Stelle

Bei den Regierungsratswahlen ist der Windischer Dieter Egli (SP) mit 1988 Stimmen in der Stadt Brugg auf Platz Drei gelandet. Am meisten Stimmen im Prophetenstädtchen holte Markus Dieth (CVP) mit 2036 Stimmen, gefolgt von Stephan Attiger (FDP) mit 2009 Stimmen. Auf PlatzVier folgt der bisherige SVPler Alex Hürzeler (1685 Stimmen). Die neue Christiane Guyer (Grüne) holt am fünftmeisten Stimmen (1530). Jean-Pierre Gallati (SVP, bisher) landet mit 1329 Stimmen auf Platz Sechs.

SP und FDP schwingen obenaus in der Stadt Brugg

Stärkste Kräfte bei den Grossratswahlen in der Stadt Brugg sind SP (6295 Stimmen) und FDP (6072), gefolgt von SVP (5779), Grüne (4337), CVP (3350), GLP (2028), EVP (1859) und EDU (348). Spitzenresultate erzielen die Einheimischen Titus Meier (FDP, bisher) mit 1238 Stimmen sowie Martin Brügger (SP, bisher) mit 1226 Stimmen.