Wahlergebnisse Bezirk Brugg: Doris Iten (SVP) und Martina Sigg (FDP) abgewählt

Dass einer Bisherigen oder einem Bisherigen den Sprung in den Grossen Rat verwehrt bleiben wird, war von Beginn weg klar im Bezirk Brugg. Alle elf Kandidatinnen und Kandidaten traten wieder an, zur Verfügung standen neu allerdings nur noch zehn Sitze. Die Wiederwahl verpasst haben zwei Frauen: Martina Sigg (FDP) aus Schinznach sowie Doris Iten (SVP) aus Birr. Freuen darf sich auf der anderen Seite die GLP: Vor vier Jahren schafften die Grünliberalen die 5-Prozent-Hürde ganz knapp nicht. Nun legt die Partei beim Wähleranteil um satte 2,1 Prozentpunkte zu. Markus Lang aus Brugg kehrt ins Kantonsparlament zurück.

Zu den lachenden Gewinnern zählt diesmal dagegen Markus Lang. Dem Grünliberalen ist die Freude denn auch anzuhören am Sonntagnachmittag. Er sei sehr zufrieden, sagt er gut gelaunt am Telefon. Die Grünliberalen hätten im ganzen Kanton zulegen können, die Stimmung sei dementsprechend – die Partei traf sich zur Wahlfeier im Kultur- und Kongresshaus in Aarau – fast schon ausgelassen. Dieses Resultat, gibt Lang zu bedenken, sei aber gleichzeitig eine Verpflichtung für die Zukunft. Es gelte, sich für eine wirkungsorientierte und nachhaltige Politik starkzumachen.

Persönlich, fügt der Brugger an, sei die Wahl eine Befriedigung, nachdem er bereits anderthalb Jahre Mitglied des Grossen Rats gewesen war. «Ich habe nun die Chance, für vier Jahre in Aarau mitzuwirken, was mich sehr freut.» Er sei vorsichtig mit Prognosen, antwortet er auf die Frage, mit welchen Wahlchancen er gerechnet hatte. «Umso schöner ist, dass es geklappt hat.» Zurückzuführen sei der Erfolg, vermutet er, auf die ausgezeichnete, starke Basis. Im ganzen Kanton konnten die Grünliberalen in letzter Zeit mehrere neue Ortsparteien gründen. Diese Ausgangslage, stellt Lang fest, stimme optimistisch für die Zukunft.