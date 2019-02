Die Brugger Fasnacht kommt langsam näher. Nun werden die Details zur diesjährigen Ausgabe bekannt. In einer Medienmitteilung haben die Konfettispalter am 12. Februar das Geheimnis um die neue Plakette gelüftet. Sie zeigt einen Waggis mit Ballonen vor dem Amtshaus inklusive Erdbeeribrunnen. Auch das Motto der diesjährigen Fasnacht ist auf der Plakette zu finden: «Mer göhnd as Fäscht».

Die Idee und das Motto für die Brugger Fasnacht stammen von den Konfettispaltern und dem OK der Fasnacht Brugg 2019. Gestaltet hat die Plakette Jonny Schneider aus Würenlingen, hergestellt wurde sie bei der René F. Müller AG in Basel. Die Plaketten sind nur im Vorverkauf erhältlich. Diejenige aus Kupfer kostet 10 Franken, jene aus Silber 15 Franken und die Goldige 30 Franken, wobei deren Stückzahl auf 150 limitiert ist.

Das OK der Brugger Fasnacht ruft die Bevölkerung dazu auf, die Plakette zu tragen, um sich zur Fasnacht in der Stadt zu bekennen. Die Vorverkaufsstellen sind: Coiffeur Bruno, Küng Lederwaren, Kuhn Apotheke, Amsler Spielwaren, Büpa AG Papeterie, Steinibike sowie neu das Papillon Café-Confiserie. Zudem wird die Brugger Realschulklasse 3A die Plaketten auf der Strasse verkaufen. Die Klasse wird ab dem 20. Februar auf den Strassen unterwegs sein.

Förderverein ist im Einsatz

Die Details zum Fasnachtsprogramm haben die Organisatoren gestern ebenfalls bekannt gegeben. Am 7. März findet die Fasnachtseröffnung um 19 Uhr im Salzhaus statt. Am Freitag, 8. März, folgt und 19 Uhr das Guggen Openair beim Eisi und Storchenturm. Dieses wird vom Förderverein Events Brugg organisiert. Dieser hat bereits im Sommer die WM-Arena mitgestaltet. Am Samstag, 9. März, kommen die Kleinsten zum Zug: Ab 13 Uhr läuft der Kindermaskenball im Salzhaus. Zudem werden um 13.30 Uhr – ebenfalls im Salzhaus – die Nummern für den Umzug vom nächsten Tag herausgegeben.

Der grosse Umzug findet dann am Sonntag, 10. März um 13.57 Uhr statt. Vom 7. bis 10. März wird zudem die Värslischmitte im Salzhaus durchgeführt und auch der Rrätz Keller (S’Laternli) ist offen.