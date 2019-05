Zwielichtige Gestalten mit prall gefüllten Geldkoffern, die im Geheimen ihre dubiosen Geschäfte tätigen: Martin Eerhard schmunzelt. Er kennt die Klischees, die einem Waffenhändler anhaften. Der 41-Jährige ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swiss Shooting Range in Schinznach-Dorf. Aufmerksam und zuvorkommend führt er durch den schnörkellos eingerichteten, gepflegten und modernen Schiesskeller im Gewerbehaus an der Veltheimerstrasse – etwas ab vom Schuss gelegen, wie er einräumt. An den videoüberwachten Empfang schliesst der Bereich mit fünf Zugscheiben mit Distanzen bis 25 Meter an, daneben befindet sich der Raum, in dem sich die – geübten – Schützen frei bewegen können. An den Wänden hinter Glas sind Waffen ausgestellt, zu haben sind ebenfalls unzählige Ausrüstungsgegenstände, vom Handschuh über das Reinigungsset und das Holster bis zu Munition. Direkt neben dem grosszügigen Lager liegt Eerhards unscheinbares, fensterloses Büro. Er nimmt Platz auf dem schwarzen Sofa, ruhig und konzentriert, unkompliziert und offen Red und Antwort.

2015 haben Sie den Schiessstand in Schinznach-Dorf übernommen, die Anlage in der Folge kontinuierlich erweitert. Warum werben Sie jetzt auch für den Waffenankauf?

Martin Eerhard: Immer wieder kommen bei Hausräumungen alte Waffen zum Vorschein, etwa Ordonnanzwaffen der Armee. Viele Besitzer wissen nichts damit anzufangen, sind nicht vertraut mit dem Umgang und haben kein Interesse daran. Wir ermöglichen einen legalen Verkauf und können die Waffen gleichzeitig in den Registrierungsprozess einbinden.

Sie holen die Waffen ab, sorgen für den sachgerechten Transport. Welche Formalitäten müssen berücksichtigt werden?

Für eine korrekte Abwicklung wird immer ein Vertrag erstellt, auf dem die Personalien des Verkäufers enthalten sind, die Daten zum Händler sowie die Angaben zur Waffe wie die Seriennummer und das Kaliber. Der Verkäufer erhält eine Quittung und den Nachweis, dass die Waffe rechtmässig veräussert wurde. Von unserer Seite her senden wir eine Kopie des Vertrags an die Polizei oder an die zuständige Fachstelle des Wohnorts, damit diese nicht nur über diesen Verkauf informiert sind, sondern damit sie diese Waffe in ihren Registern erfassen können.