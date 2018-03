Kopf des Organisationsteams ist Martin Gobeli von der Bank Valiant. Unterstützt wird das Public Viewing vom Gewerbeverein Zentrum Brugg, der Mietervereinigung Neumarkt, der City Galerie, von Brugg Event Group, dem FC Brugg sowie von Tourismus Region Brugg. Die Idee ist da, das Konzept steht, das Logo ist kreiert – einen Haken hat das Ganze allerdings noch: Die Bewilligung der Stadt ist ausstehend. Darum will sich Martin Gobeli noch nicht zu den Details äussern. Später soll dann auch die Website www.arena-brugg.ch aufgeschaltet werden.

Zusammenschluss birgt Potenzial

An der Generalversammlung schaute Präsident Dietrich Berger auch auf das vergangene Jahr zurück. Intensiv und herausfordernd sei es gewesen. Geschäftsführer Urs Boller präsentierte zudem die neusten Mitgliederzahlen: «Leider sind wir unter die 200er-Grenze gefallen.» Im letzten Jahr gab es 15 Austritte, aber immerhin auch 9 Eintritte. Aktuell zählt der Gewerbeverein 197 Mitglieder. Berger ist überzeugt: «Die Gemeinde Brugg wird ja jetzt mit dem Zusammenschluss mit Schinznach-Bad grösser. Da liegt auch für uns sicher noch Potenzial.»

Im Vorstand des Gewerbevereins ist es zudem zu einem Wechsel gekommen. Einerseits wurde Andreas Küng nach 12 Jahren verabschiedet, andererseits wählte die Versammlung Mirco Fritschi neu in den Vorstand. Er ist künftig für den Bereich Marketing zuständig.

Zusammenrücken mit den Logos

Bezüglich Marketing soll in diesem, vor allem aber auch im nächsten Jahr, einiges gehen. So holte Dietrich Berger bei den Mitgliedern das Okay ab, um bereits nach fünf Jahren ein neues Logo kreieren zu lassen. Hintergrund: Die Logos der verschiedenen Player auf dem Platz Brugg – namentlich der Neumarkt, die City Galerie und der Gewerbeverein – wollen künftig mit harmonischen Logos auftreten, um damit einen grösseren Marketingeffekt zu erzielen. Zusätzliche Ziele des Vorstands von Zentrum Brugg sind das Durchführen der vielen bereits bekannten Aktivitäten wie beispielsweise der Detailhandelsapéro oder der Lunch über den Mittag, an dem jeweils ein Kurzreferat gehalten wird. Neu eingeführt wird ein Handwerker-Znüni.

Ein Grossereignis wird die Gewerbeausstellung Expo Brugg-Windisch sein, die vom 18. bis 21. Oktober über die Bühne gehen wird. OK-Präsident Urs Keller nutzte am Mittwochabend ein Zeitfenster, um die Mitglieder des Gewerbevereins zu motivieren, mitzumachen. Bis anhin haben sich von den beiden Gewerbevereinen Zentrum Brugg und Windischplus 68 Mitglieder angemeldet. Die Anzahl der Nichtmitglieder beträgt 81. «Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit einem Stand zu präsentieren», forderte Keller auf.

Ein Thema waren gegen Ende der Versammlung auch die beiden Sonntagsverkäufe vor Weihnachten. Dietrich Berger bedankte sich beim anwesenden SVP-Grossrat Clemens Hochreuther aus Erlinsbach, der eine Motion eingereicht hat, die fordert, dass am 23. Dezember die Läden geöffnet haben dürfen. «Es ist ganz klar, dass am 23. Dezember mehr Umsatz gemacht werden kann, als am 9. Dezember», meinte Dietrich Berger. Er hoffe entsprechend auch auf die Unterstützung der Grossräte aus dem Bezirk Brugg.