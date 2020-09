Während anderthalb Jahren: Der Neumarkt wird zu einer grossen Baustelle – für 28 Millionen Franken

Zahlreiche Mieter, unter ihnen das Café Irion und der Textilriese H&M, werden den Brugger Gebäudekomplex beim Bahnhof bis Ende Oktober verlassen: Denn knapp 40 Jahre nach seiner Erstellung erhalten der Neumarkt 2 und 3 in den kommenden 18 Monaten eine neue Innen- und Aussengestaltung. Der Baustart erfolgt nach Vorbereitungsarbeiten am 1. November, teilt das zuständige Brugger Büro Walker Architekten AG in einem Schreiben mit. Ziel der Modernisierung und der teilweisen Umnutzung ist es, die beiden miteinander verbundenen Liegenschaften in Sachen Baukonzept, Kunden- und Benutzerfreundlichkeit sowie Ökologie den heutigen Bedürfnissen anzupassen.

Für insgesamt rund 28 Millionen Franken sind folgende Massnahmen vorgesehen: Revitalisierung des Sockelgeschosses Neumarkt 3, Errichtung einer Passerelle im ersten Obergeschoss zwischen Neumarkt 2 und 3, Ersatz der bisherigen drei Wohnungen und Büroflächen durch 23 neue 1,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen im vierten bis siebten Obergeschoss sowie Erstellung von Büroflächen mit flexiblen Grundrissen im zweiten und dritten Obergeschoss. Geplant sind zudem ein Lifteinbau, eine energieoptimierte Gebäudehülle für den ganzen Komplex und der Ersatz der Haustechnikanlagen.

Erste Mietinteressenten für Wohnungen meldeten sich

«Die Arbeiten werden in einer Etappe ausgeführt, was bedeutet, dass die bisherigen Mietverhältnisse spätestens per Ende Oktober 2020 enden», teilen die Verantwortlichen mit. Von den Umbauarbeiten nicht betroffen ist der bereits 2012 sanierte Teil des Sockelgeschosses im Neumarkt 2, in dem sich Coop und andere Geschäfte befinden. Coiffeur Gidor, der Schuh- und Schlüsseldienst sowie die Änderungsschneiderei im Untergeschoss werden via Neumarkt-Passage wieder zugänglich sein. Mit der Eröffnung der Lidl-Filiale im Untergeschoss dürften sich zudem die Kundenfrequenzen erhöhen.