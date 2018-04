Der Waldtag als Highlight

Geübt wird jeweils von 9.15 Uhr bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle Veltheim. Für Stärkung ist ebenfalls gesorgt, es gibt ein gemeinsames Znüni und Mittagessen. Die Mehrzweckhalle dient als Bühne und Spielort während die Kinder an anderen Orten auf dem Schulgelände tanzen, basteln und spielen. Ausser am Mittwoch, wo eines der Highlights bevorstand: der Waldtag. Der Ausflug in den Wald ist beliebt bei den Kindern und die Vorfreude ist jedes Jahr riesig. «Am besten gefallen mir der Waldtag und das Essen», sagt der zehnjährige Flurin.

Grundlage für das Musical ist jedes Jahr die Bibel, dieses Jahr ein Bibelvers von Matthäus. Die Lagerleitung möchte den Kindern mit dem Musical spielerisch das Himmelreich näherbringen. Im Musical selbst geht es um eine Bauernfamilie, die auf dem gepachteten Acker einen Schatz findet. Daraufhin möchte der Vater das Ackerland erwerben. Die Familie muss aufgrund des hohen Kaufpreises jedoch alles verkaufen, auch ihr Haus und ihre Tiere.

Biblische Botschaft näherbringen

Das Lager bringt vielen Kindern eine biblische Botschaft näher und pflegt die Gemeinschaft im Schenkenbergertal langfristig. Auf dem Lagerprogramm der Sonntagsschule steht neben Gesang, Tanz und Spiel auch das Lachen. So gibt es als täglichen Abschluss nach dem gemeinsamen Singen einen Witz von der Hauptleiterin Evelyne Schaffner, um den Lagertag mit Kinderlachen ausklingen zulassen.

Die einzige Aufführung des Musicals «De Schatz im Acker»findet morgen Freitag, 13. April, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Veltheim statt. Die Kollekte geht zugunsten eines Kinderprojekts.