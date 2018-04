Flinke Hände packen einige Stechpalmenäste. Mit einer Rebschere werden diese auf die gleiche Länge geschnitten, bevor sie auf einem Tisch landen. Dort werden die stacheligen Äste von zwei weiteren Händen in der richtigen Position fixiert und die Finger einer anderen Hand binden sie einzeln an die schon daliegenden Äste – bis ein kleines Büschel entsteht. Die Hände wickeln noch einmal Schnur um das Büschel, damit es ja nicht auseinanderfällt, wenn es am Weissen Sonntag mit dem Winter zusammenprallt.

Nachdem das Büschel in einer Tonne gelandet ist, wird es wieder herausgezogen und neue Hände nähen es unten an die Hosen, die Noah Schmid, Mitglied des Turnvereins Effingen, trägt. Er steht auf einem alten Pult in der Garage neben dem Gemeindehaus und langsam, aber sicher wird seine Hose immer grüner und stachliger, bis sie vollständig mit den grünen Büscheln versehen ist.

Dann springt der junge Mann vom Pult und die Stechpalmen rauschen. Zwei andere Turner packen die schon fertige Jacke des «Stechpälmers» und ziehen sie Noah über. Es reicht noch nicht ganz. Er muss wieder aufs Pult hochsteigen, und noch ein paar Büschel Stechpalmenäste mehr kommen an die Hose.