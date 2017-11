«Fachfrau Gesundheit ist mein absoluter Traumberuf», schwärmt Lernende Jessica Spittaler. Die Neunzehnjährige absolviert das dritte Lehrjahr bei den psychiatrischen Diensten Aargau, kurz PDAG, in Windisch. Dort arbeitet sie aktuell in der stationären Abteilung für forensische Psychiatrie. In dieser sind insbesondere Patienten untergebracht, welche im Rahmen ihres psychischen Leidens eine Straftat verübt haben. «Der Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich und herausfordernd. Kein Arbeitstag gleicht dem anderen», versichert Spittaler. «Die Würde des Menschen steht bei uns bei der PDAG immer im Fokus. Wir versuchen den Menschen zu helfen und ihre Selbstbestimmung so weit wie möglich zu wahren.»

Ihre Leidenschaft für den Beruf fiel auch Mario Müller, Leiter Pflegeausbildung der PDAG, und Simon Kälin, Ausbildungsverantwortlicher FaGe der PDAG, auf. So erstaunt es nicht, dass sie Spittaler dazu motivierten, an den kantonalen Vorausscheidungen der Swiss Skills im Bereich FaGe teilzunehmen. An diesen nahmen zwölf hervorragende Lernende FaGe teil. Der Wettbewerb fand am Samstag in den Räumlichkeiten der Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau (OdA GS Aargau) in Brugg statt.

Mit Argusaugen beobachtet

Als Spittaler den Prüfungsraum betritt, ist sie sichtlich nervös. Schnell beruhigt sie sich jedoch. «Innerhalb von fünf Minuten war ich voll im Element und konnte alles um mich herum ausblenden», betont die ambitionierte Lernende. Die Prüfung dauert 75 Minuten. Mit Argusaugen verfolgen zwei Prüfungsexpertinnen jeden Arbeitsschritt Spittalers und machen sich eifrig Notizen. In einer Simulation muss sie eine schwerhörige Spitalpatientin mit einer Oberschenkelhalsfraktur betreuen. Dabei muss sie rigoros sämtliche Punkte eines Kataloges an Aufgaben abarbeiten. Geprüft werden mitunter die Aufnahme der Essenbestellung, die Durchführung einer Inhalation und der Körperpflege sowie die Mobilisation der Patientin.