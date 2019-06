Fetzige lateinamerikanische Rhythmen dröhnen aus den Boxen, auf dem Freudensteinplatz vor dem Schulhaus Stapfer besammeln sich die Kindergärtler sowie die Erst- bis Sechstklässler. Zum Abschluss des Spielmorgens wird, wie am Morgen zu Beginn, nochmals Zumba getanzt. Dies unter der Leitung von Sarah Bourguignon, die auch Schwimmlehrerin ist. Gekonnt ahmen die Kinder die Bewegungen nach, klatschen in die Hände, drehen sich und tanzen zur Musik. Das bereitet – den meisten – Kindern mächtig Spass. So viel Spass, dass sie am Ende, um Viertel vor zwölf, kaum zum Aufhören zu bewegen sind.