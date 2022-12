Vor 50 Jahren Entscheid zum Frauenstimmrecht: «Niemand dachte, dass ich Nein stimmen könnte» Heinz Trachsel hat in Brugg schon viel Pionierarbeit geleistet, gilt als aufgeschlossen und engagiert. Warum er am 7. Februar 1971 ein Nein in die Urne legte, kann er heute nicht mehr nachvollziehen und wagt einen Erklärungsversuch.

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Trachsel ist im Alter gerne mit dem Damenvelo unterwegs, wie hier in der Brugger Altstadt, weil es einen tiefen Einstieg hat. Bild: Claudia Meier

Er war lange in der Pfadi aktiv, betrieb das erste Lädeli mit Faserpelzjacken in der Altstadt, war Hausmann und Abwart im Brugger Heimatmuseum: Heinz Trachsel ist heute 75 Jahre alt.

Als die Männer in der Schweiz vor 50 Jahren über die Einführung des Frauenstimmrechts entschieden, stammte eine der 677 Nein-Stimmen in der Stadt Brugg von Heinz Trachsel, 980 Männer waren dafür.

Nur 11 von damals 32 Gemeinden im Bezirk Brugg sagten Ja

Am 7. Februar 1971 fiel das Resultat zu dieser eidgenössischen Vorlage im Bezirk Brugg mit 3376 Ja- zu 3278 Nein-Stimmen knapp aus. Im Verhältnis leicht höher als in Brugg war damals die Zustimmung in Windisch mit 739 Ja zu 463 Nein.

Von den kleinen Gemeinden stach Gallenkirch heraus, wo 9 Ja und 8 Nein resultierten. Nur in 11 von damals 32 Gemeinden des Bezirks Brugg wurde das Frauenstimmrecht angenommen – in Birr, Brugg, Gallenkirch, Hausen, Riniken, Schinznach-Bad, Schinznach-Dorf, Stilli, Umiken, Villnachern und Windisch.

Mit Plakaten werben Frauen 1971 vor der Abstimmung für ein Ja an der Urne. Bild: Keystone

«Niemand dachte, dass ich Nein stimmen könnte», erzählt Heinz Trachsel. Der studierte Bauingenieur, der später im Wasser- und Stollenbau arbeitete, wohnte 1971 noch bei seinen Eltern. Der Vater war Instruktionsoffizier auf dem Waffenplatz Brugg. Obwohl er der FDP nahestand, habe er die Meinung vertreten, dass sich ein Schulkommandant nicht parteipolitisch engagieren sollte. Im Zuge des Sohn-Vater-Verhältnisses adaptierte Heinz Trachsel dies auch für sich inklusive des Grundsatzes, dass man zwar offen und hart diskutiert, doch was auf den Stimmzettel gelangt, immer persönlich bleiben muss.

Das Team 67 setzte sich nicht für das Frauenstimmrecht ein

Trachsel engagierte sich im Team 67, das massgeblich zur Entstehung des Abenteuerspielplatzes beitrug. Im Jugendlokal Pic gab es eine grosse Debatte im Vorfeld der Einführung des Einwohnerrats, wobei in der Konsultativabstimmung die basisdemokratische Gemeindeversammlung obenaus schwang – doch fürs Frauenstimmrecht habe man sich explizit nicht eingesetzt, erinnert sich der Brugger.

Am Familientisch bezog Heinz als ältestes von drei Kindern in Diskussionen oft eine progressive Stellung, provoziert durch das konservativ-patriarchale Auftreten des Vaters bei solchen Gesprächen, die nie einvernehmlich endeten, auch in der Frauenstimmrechtsfrage nicht. Jahre später und auf Umwegen merkte Heinz dann, dass sein Vater für die Ideen zugänglich war, indem er sie am exklusiven Sonntagabendschoppen im «Roten Haus» als seine eigenen vertrat. Rückblickend sagt Heinz Trachsel:

«Die Rollenverteilung in meinem Elternhaus war zwar klassisch, aber trotzdem modern und offen.»

So putzte der Vater regelmässig die Schuhe für die ganze Familie. Pilze sammeln, rüsten und zubereiten, Eierfärben und Fondue machen, waren ebenso seine Domäne. Ausser bei politischen Belangen traten in Trachsels Umfeld die Frauen emanzipiert auf. So überliess eine Gruppe von ihnen einmal im Jahr ihre Familien dem «starken Geschlecht» und genoss eine Woche lang ihr «Wyberreisli».

Seine Mutter war die beste Skifahrerin im Skiclub Brugg

Die Grossmutter führte nach ihrer Scheidung Ende der 1920er-Jahre alleinerziehend am Bahnhof ein Zigarren-Lädeli. Neben ihren eigenen Töchtern betreute sie in der Mittagspause und nach der Schule auch die Kinder aus der zweiten Ehe des von ihr geschiedenen «Rotes Haus»-Wirtes. Später lebte sie bei Trachsels im gleichen Haushalt.

Die Mutter von Heinz war nicht nur perfekte Gastgeberin bei hohen militärischen Besuchen aus dem In- und Ausland. Er erinnert sich:

«Als sportlich junge Frau war sie Vorbild für uns überall einbezogene Kinder.»

Aktiv im Zivilschutz, Mitglied des Schweizer Frauen-Alpenclubs, beste Skifahrerin im damaligen Skiclub Brugg spielte sie, wie ihre Mutter, Tennis im Simmengut und Interclub. Sie führte ein offenes Haus, was die Jungen während der Kantonsschulzeit und später nutzten, was wesentlich zur politischen Meinungsbildung beitrug.

Ein tragisches Ereignis prägte seine Einstellung zur Politik

Dass Heinz Trachsel gegen die Einführung des Frauenstimmrechts war, hat mit einem tragischen Ereignis zu tun, das seine Einstellung zur Politik schon in jungen Jahren prägte: Während einer emotionalen Debatte an der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 1958 in der Schützenmatt-Turnhalle erlitt Stadtammann Arthur Müller einen Herzinfarkt und starb daran. Sowohl der Sohn eines Votanten wie auch des Stadtammanns gingen damals mit Heinz in die gleiche Klasse. Der heute 75-Jährige erklärt:

«Von da an meinte ich, Politik könnte mit hässlichen Auseinandersetzungen verbunden sein und sei daher, ähnlich wie der Militärdienst oder körperliche Schwerarbeit, Männersache.»

Weil 1971 noch Stimmzwang herrschte und Abstimmungen per Brief nicht möglich waren, dachte sich der 25-jährige Heinz Anfang Februar beim Ausfüllen des Stimmzettels, «Auseinandersetzungen mit politischen Geschäften bürden wir den Frauen noch nicht auf», und schrieb Nein.

Doch schon mit dem Wahlergebnis wurde ihm damals klar, dass seine «ritterliche» Haltung ungewollt einer politischen Bevormundung der Frauen gleichkam. «Für mich ist es nicht mehr vorstellbar, dass ich so gestimmt habe», räumt er heute ein.