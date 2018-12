Die «AntoRita Academy» in Ukunda, Kenia, ist stark gewachsen. Heute zählt die Schule 23 Gebäude. «Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, alle Kinder wiederzusehen und zu entdecken, dass sie etwas gelernt haben», sagt Rita Gigliotti. Sie dankt allen, die das private Afrika-Hilfswerk seit Jahren finanziell unterstützen. «Jede Hilfe ist Gold wert, und ohne diese Hilfe wäre diese Schule nie gebaut worden.»

Immer wieder Überraschungen

«Ein solches Projekt am Leben zu erhalten, erfordert viel Kraft und Pflege», berichtet die Schneiderin und Inhaberin des Nähateliers Rita in der Brugger Altstadt. Obwohl jedes Jahr Listen erstellt werden, was alles erneuert oder neu gebaut werden muss, tauchen vor Ort immer wieder Dinge auf, die nicht einberechnet sind.