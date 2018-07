Vor 100 Jahren erlebte die Schweiz schwierige Zeiten: In Europa war der Erste Weltkrieg noch im Gang und erforderte die Präsenz der Schweizer Armee an der Landesgrenze. Die Lebensmittelpreise waren stark angestiegen und viele Menschen mussten täglich aufs Neue schauen, wie sie ihre Familien über die Runden bringen konnten.

Die meisten Aargauer Städte hatten deshalb in den Kriegsjahren auf die Durchführung ihrer traditionellen Jugendfeste verzichtet, nicht so die Stadt Brugg. Zwar wurden die Ausgaben markant reduziert und etwa auf den Jugendfestbatzen und das Feuerwerk verzichtet, doch hatte man bislang die Schuljugend nicht um ihren Freudentag bringen wollen.

Für 1918 war es lange unklar, ob es ein Fest geben wird oder nicht. Nachdem im April 1918 an der Einwohnergemeindeversammlung die Forderung erhoben worden war, den Entscheid über die Durchführung der Gemeindeversammlung zu übertragen, legte der Stadtrat diesen am 14. Juni der Versammlung vor. Zuvor hatte er die Meinung der Schulpflege dazu eingeholt, die sich nur knapp für die Durchführung in kleinem Rahmen aussprechen konnte. Im Wissen darum, dass die Frage umstritten war, verzichtete der Stadtrat auf die Abgabe einer Empfehlung und überliess es der Gemeindeversammlung, darüber zu entscheiden.

Kontroverse Diskussion

Die Diskussion wurde kontrovers geführt, wobei sich die Freisinnigen und die eingesessenen «Bürger» für die Durchführung des Rutenzuges aussprachen, während die Sozialdemokraten und die zugezogenen «Einwohner» dagegen votierten. Die Gegner verwiesen darauf, dass etwa Aarau und Lenzburg auf ihr Jugendfest angesichts der schwierigen Zeit schon länger verzichtet hätten und der Budgetposten besser zugunsten «armer erholungsbedürftiger Kinder» zu verwenden wäre.

Ein Sprecher meinte, man solle den Kindern zuerst genügend Brot verschaffen und dann erst Feste feiern. Auch seien die Kosten für die einzelnen Familien sehr hoch, weil die Kinder neue Kleider und Schuhe benötigten. Die Befürworter riefen dazu auf, sich gegenseitig zu unterstützen und die Ansprüche zu reduzieren. Jedes Kind habe schliesslich ein Sonntagskleid und Sonntagsschuhe. Sie erinnerten an die lange Tradition des Rutenzuges und den hohen Stellenwert des Festes für die Brugger Bürger und appellierten indirekt an die vielen Zugezogenen, die nicht mit dem Fest aufgewachsen waren, den Kindern diesen Tag der Freude zu lassen.

Stadtammann Jakob Riniker schlug eine geheime Abstimmung vor, wogegen von verschiedenen Seiten eine offene Abstimmung verlangt wurde. Diese ergab, dass sich eine grosse Mehrheit der 646 anwesenden Männer für den Rutenzug 1918 aussprach. Endlich war die Ungewissheit für die Jugend vorbei!

Sofort wurden die Vorbereitungen an die Hand genommen. Angesichts der Teuerung und der schwierigen Ernährungslage brauchte es einige Anpassungen: Statt der üblichen 500 Gramm schweren Brote für die Kinder wurden 900 Stück zu 100 Gramm bestellt, nachdem ein Gesuch um Ausnahmebewilligung vom eidgenössischen Brotamt abgelehnt worden war. Zudem mussten die Lehrer von jedem Kind einen entsprechenden Bezugsschein einziehen. Auch für 36 Kilogramm Zucker für Zuckerwasser und zum Süssen des Tees musste der Stadtrat ein Gesuch abschicken.

Für die 130 Gramm schweren Jugendfestwürste forderten die Metzger Gottlieb Müller und Karl Bolliger 1 Franken 60 (2/3 Schweinefleisch, 1/3 Rindfleisch) oder 1 Franken 30 (2/3 Rindfleisch, 1/3 Schweinefleisch). Der Stadtrat entschied sich für die günstigere Variante. Zum Vergleich: 1915 kostete die gleich schwere Wurst erst 40,5 Rappen. Da sich keiner der Wirte auf die Ausschreibung für die Festwirtschaft hin gemeldet hatte, fragte die Stadt die Rothauswirtin Caroline Maurer an. Sie sagte zu, sofern sie dafür keine Entschädigung an die Stadt zahlen müsse. Im Gegenzug erklärte sie sich bereit, die Stadtmusik zu verpflegen und rechnete mit 1,5 Liter Bier pro Musikant.

Nationalhymne zum Abschluss

Am Montagmorgen begann die Büscheliwoche in gewohnter Manier: Die Kadetten gingen frühmorgens in den Bruggerwald um Moos für die Kränze zu sammeln. Anschliessend wurde das Moos «gebüschelt» und zu Kränzen geflochten. Auf den Zapfenstreich und die Böllerschüsse scheint 1918 verzichtet worden zu sein. Am Donnerstagmorgen, 11. Juli 1918, setzte sich pünktlich um 8.45 Uhr der Festzug beim Rathaus in Bewegung. Viele Menschen säumten die Strassen auf dem Weg in die Stadtkirche, wo bereits 45 Minuten später die rund einstündige Morgenfeier ihren Anfang nahm. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Stadtmusik und die Gesangsvereine bestritten zusammen die Feier.

Am Nachmittag zeigten die Kadetten verschiedene Übungen im Hof der Kaserne. Anschliessend verlagerte sich das Geschehen auf den Festplatz der Schützenmatt, wo die Kinder und Jugendlichen unermüdlich miteinander tanzten. Um acht Uhr am Abend führten die Bezirksschülerinnen ihren Reigen «Waldeszauber» auf, der grossen Anklang fand. Um halb zehn Uhr setzte sich der Lampionzug in Bewegung und geleitete die kleinen und grossen Festteilnehmer zum Eisi, wo anschliessend der Jugendfestredner Hugo Lüthy die «Abdankung» hielt. Noch einmal liess er das Jugendfest hoch leben und ermahnte alle, dafür zu sorgen, dass «bei unserem Jugendfest immerdar Alt und Jung, Arm und Reich, Hoch und Niedrig in gleicher Weise mitfeiern können». Zum Abschluss sangen alle «Rufst du mein Vaterland», die alte Nationalhymne.

*Titus J. Meier ist Historiker und lebt in Brugg.