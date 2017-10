Vielleicht lag es am Kaffee, den es im Katholischen Kirchgemeindesaal in Windisch gab, doch wahrscheinlich eher am Esprit der Mitglieder der Seniorentheatergruppe Herbschtrose. Bei den Proben morgens um 9 Uhr ging die Post ab.

Auf der Bühne wurde geschimpft, geschäkert, gelästert, geflüchtet und gedroht. Die sieben Darsteller und Darstellerinnen und die beiden Souffleusen zeigten vollen Einsatz. Schliesslich war dies die drittletzte Probe vor der Premiere Ende Oktober.

Sonderbares Verhalten

Das diesjährige Stück «Versuechskaninchen» spielt in einem Kurhotel in den Schweizer Alpen. Dort ist es mit der Ruhe vorbei, als der Safe-Inhalt eines Gastes gestohlen wird. Zudem legen einige Personen auf einmal eine sonderbare Verhaltensweise an den Tag. Der eher zurückhaltende und melancholische Willi strotzt vor Glücksgefühlen. Der geizige Herr Kessler hat plötzlich die Spendierhosen an und die prüde Charlotte stellt allen Männern nach, die nicht bei drei auf den Bäumen sind – wortwörtlich. So erzählt Köbi nach wilder Flucht: «Wenn sie nicht vorher auf einem Kuhfladen ausgeschlipft wäre, hätte ich es gar nicht rechtzeitig auf den Baum geschafft.» Privatdetektivin Betty Rossi, die zu ihrem Leidwesen ständig mit Betty Bossi verwechselt wird, soll Licht ins Dunkel bringen.