Der Nebel hat sich gelichtet. Die Sonne scheint auf eine Gruppe Menschen, die sich auf einer Wiese mit vielen Hochstammbäumen im Halbkreis um zwei Vögel aufgestellt haben. Ulrich Lüthi, der die Greifvogelshow leitet, zieht einem der Vögel – einem Sakerfalken – die Haube vom Kopf. Der Raubvogel spreizt seine Flügel, sieht seine Beute und fliegt los. Er greift sich das kleine Stückchen Fleisch zielsicher aus dem Lederhandschuh einer Zuschauerin, bevor er sich gemütlich auf dem Handschuh niederlässt.

Aber die Raubvögel sind nicht der Grund, warum sich an einem Samstagnachmittag so viele Menschen im Gebiet Unterhag bei der Badi in Altenburg zusammengefunden haben: Es sind die Hochstammbäume. Unter dem Patronat der Landschaftskommission Brugg haben Birdlife Natur- und Vogelschutz Brugg und Umgebung und die Natur- und Vogelschutz-Vereine Brugg und Umiken eingeladen, um Eigentümer, Bewirtschafter und Interessierte im Unterhag zusammenzubringen.