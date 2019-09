«Es gibt so viele kreative Leute hier», sagt Dominic Church. Auch den Austausch zu den Gewerbetreibenden will er pflegen. «Miteinander zu sprechen ist der Weg zu neuen Lösungen. Der Verein bietet den Platz dafür», ist Church überzeugt.

Lange Zeit war er in London, von wo seine Eltern stammen, beruflich tätig. Als er 2011 nach Deutschland zurückkehrte, traf er auf seinen heutigen Partner – einen Brugger. Zuerst arbeitete Church noch in Deutschland, 2015 entschied er sich aber, nach Brugg umzuziehen.

Beeindruckt von den vielen Menschen, die sich engagieren

Davon, dass die Brugger Altstadt tot sein soll, wie es so viele immer wieder sagen, will er nichts wissen. «Wenn ich all die Menschen sehe, die sich für die Altstadt engagieren, bin ich total beeindruckt», sagt er. Er ist begeistert vom Projekt im Effingerhof. Der offene Ansatz der Besitzerfamilie Kornfeld gefällt ihm. «Sie sind auf die Bewohnerinnen und Bewohner zugegangen und diese können sich nun beteiligen.» Auch Dominic Church engagiert sich in der Arbeitsgruppe und will seine Fachkompetenz einbringen.

Church hebt auch das Marco-Polo-Hotel hervor. «Das ist gut gemacht und sensibel saniert», sagt er anerkennend. Es sei schade, dass sich viele scheuen, in Altstadthäuser zu investieren. «Es lohnt sich aber, die Sanierung qualitativ gut zu machen», ist er überzeugt, «denn diese Qualität schafft gute Bedingungen für Wohnungen und Geschäfte.»

Was wichtig ist für die Akzeptanz des Stadtfests

Gut findet er nebst dem neuen Altstadt-Leitbild auch, dass die Altstadt grüner werden soll. «Es geht etwas in der Brugger Altstadt. Veranstaltungen gibt es so einige, nicht zuletzt kürzlich das Stadtfest.» Da gab es aber doch die eine oder andere Reklamation der Altstadtbewohner. Sie fühlten sich nicht ernst genommen vom OK. «Das Stadtfest war für viele eine grosse Belastung», bestätigt Dominic Church. «Es wurde im Zuhause der Altstadtbewohner gefeiert, sie waren die eigentlichen Gastgeber des Fests.»

Ein kleines Zeichen des Danks seitens des OKs für das Gastrecht wäre ein Ausdruck der Wertschätzung gewesen, findet Church. «Das ist wichtig für eine langfristige Akzeptanz des Stadtfests.» Inzwischen hat der Quartierverein dem OK eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. «So wollen wir uns Gehör verschaffen.»

Letztlich brauche es in einer Altstadt eine gute Mischung von Ruhe und Aktivität. Es ist die Balance, die es ausmacht. «Es lohnt sich sicher, sich genau zu überlegen, dass man genau festlegt, was für Aktivitäten der Altstadt guttun – und welche eben nicht.» Die Altstadt Brugg soll aus der Sicht des Quartiervereinspräsidenten ein sozialer und kultureller Ort sein, ein Ort, wo Geschichten erzählt werden und die Aufenthaltsqualität gross ist.

Damit das gelingt, braucht es gemäss Church eine attraktive Verbindung vom Bahnhof zur Altstadt. «Die Brugger Altstadt muss vom Neumarkt her sichtbar werden», fordert er. «Das ist zurzeit nicht der Fall.» Es sei zu schwierig, den Weg vom Neumarkt in die Brugger Altstadt zu finden. «Mit einer Begegnungszone könnte man die Neugier von Passanten auf die Altstadt wecken und sie zum Erkunden unseres einmaligen Quartiers und seiner vielen Angebote animieren.»