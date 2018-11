Das dünne Durchschlagpapier ist vergilbt, feine Linien zeugen davon, dass es einst sorgsam gefaltet war. Die Schrift aus königsblauer Tinte ist leicht verblasst. Die Worte aber, mit Schreibmaschine geschrieben, die sind klar und deutlich: «Sie erhalten hiermit den Befehl, sich zur Uebernahme des Dienstes am 13. November Mittags einzufinden. Bei Nichtbeachtung des Befehles haben Sie die im Bundesratsbeschluss vom 11. November 1918 erwähnten Folgen zu gewärtigen.»

Das Papier ist der Kriegsbetriebs-Marschbefehl für Heinrich Baumann, Rangierarbeiter in Brugg. Unterzeichnet hat ihn der Bahnhofvorstand Füllemann von Hand. Signiert ist er vom Betriebsgruppendirektor Bertschinger. Ein konkretes Datum findet sich auf dem 100-jährigen Marschbefehl nicht. Er dürfte aber am 12. November 1918 ausgehändigt worden sein. Wer als Eisenbahner streikte, musste mit einem Strafverfahren der Militärjustiz rechnen. So wollte es der Bundesrat.

Nicht einschüchtern lassen

Heinrich Baumann war der Grossvater von Andreas Baumann, Anwalt in Aarau. Der 62-Jährige hat den Marschbefehl nach dem Tod seines Grossvaters in dessen Nachlass gefunden. «Für Grossvater war dies offenbar ein wichtiges Dokument. Jeden Zettel bewahrt man ja nicht auf.» Umso spezieller, dass Heinrich Baumann zu Lebzeiten offenbar kaum über die Ereignisse im November 1918 sprach. «Er hat sich auch nie darüber geäussert, ob er den Streik sinnvoll fand oder nicht.» Nur eines sei ihm enorm wichtig gewesen, sagt sein Enkel: «Er betonte, dass er immer zur Arbeit ging, trotz Streik.» Von «den Roten» hätten er und seine Arbeitskollegen sich nicht einschüchtern lassen. Entsprechend traten Heinrich Baumann und seine Kollegen den Dienst am 13. November wie gewohnt an.

Um zu verstehen, warum Heinrich Baumann dem Aufruf zum Streik nicht Folge leistete, ist ein Blick in seine Biografie nötig. 1889 wurde er in Mülligen geboren und wuchs in einem bäuerlichen Umfeld an der Birrfelderstrasse 1 auf. Geschlafen wurde damals in Laubsäcken, aufgewachsen ist Heinrich Baumann ohne Strom.