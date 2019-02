2014 kehrte David Schmid als Bauführer in seinen Lehrbetrieb zurück und absolvierte 2017 erfolgreich die eidgenössische Baumeisterprüfung. Nach seiner Rückkehr übernahm David Schmid die Abwicklung von Bauten und Projekten inner- und ausserhalb der Unternehmung.

David Schmid begann seine Karriere auf dem Bau bereits mit der Maurerlehre bei der Treier AG, «unter mir als Lehrmeister», wie Kummer verrät. Nach seiner weiteren Ausbildung zum Bauingenieur sammelte Schmid Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Baubranche.

Söhne sind in Baubranche tätig

Martin Kummer gibt auch seine Zukunftspläne bekannt: «Ich werde vermehrt für die Immo Treier AG arbeiten sowie als Verwaltungsratspräsident der Treier AG arbeiten.» Insgesamt 31 Jahre ist Martin Kummer bereits bei der Bauunternehmung tätig. Davon 28 Jahre als Inhaber und Geschäftsführer. Seine beiden Söhne sind beide ebenfalls in der Baubranche tätig.

Der ältere Sohn ist im Moment in der Ausbildung zum Bauführer und sein Bruder ist im 3. Lehrjahr als Elektriker. «Ich gehe davon aus, dass in etwa fünf bis zehn Jahren einer der beiden sicher im Betrieb arbeiten wird», sagt Kummer.

Die Treier AG ist nach wie vor im Hochbau, Tiefbau und in der Gipserei tätig. Dies werden auch in Zukunft die Schwerpunkte bleiben. Die Gründung der Bauunternehmung geht auf das Jahr 1961 zurück. Die Namensänderung in Treier AG Hoch- und Tiefbau erfolgte 1991.

Gleichzeitig erwarb Martin Kummer die gut aufgestellte Riniker Unternehmung von Otto und Elisabeth Treier. Nach dem Kauf des Schinznacher Baugeschäfts von Walter Amsler konnten 1995 die umgebauten Büroräume und der Werkhof in Schinznach-Dorf bezogen werden.

Tiefbaubereich wird ausgebaut

Die Treier AG hat 2006 den Werkhof erweitert und modernisiert sowie die grossen Dachflächen mit einer eigenen Photovoltaikanlage versehen. Die Firma beschäftigt rund 100 Mitarbeiter. Im Jahr 2014 wurde die Aufspaltung der Treier AG in Treier AG Hochbau Tiefbau Gipserei und in Immo Treier AG vollzogen.

Mit der Anschaffung eines Saugbaggers im Herbst 2018 und der Anstellung von neuen Mitarbeitern wird die Sparte Werterhalt im Tiefbaubereich wieder ausgebaut. Da die Treier AG seit je auch für kleinere Kundenmaurer- und Gipserarbeiten der regionale Ansprechpartner ist, schaut die neue Geschäftsleitung mit David Schmid der Zukunft positiv entgegen. (AZ)