Die Eröffnung soll im Frühling 2020 gefeiert werden

Bei der Landi Maiengrün, die zuständig ist für den Betrieb des Volg-Ladens in Thalheim, ist die Freude gross. «Wir sind sehr erleichtert, dass die Baubewilligung nun rechtskräftig ist», sagt Philipp Amrein, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er ist überzeugt: Ein längerfristiges Bestehen eines Volg-Ladens in Thalheim hat nur am neuen Standort eine Chance. Nun könne die Ausgangslage geschaffen werden, dass auch zukünftig eine Einkaufsmöglichkeit besteht. «Mit dem neuen Standort sind wir direkt an der Hauptstrasse und haben die Bushaltestelle vor der Tür», stellt Amrein fest. «Dadurch erwarten wir höhere Kundenfrequenzen.» Der neue Laden werde übersichtlicher, heller und sicher ein wenig grösser. Durch die höheren Frequenzen seien zudem erweiterte Öffnungszeiten geplant, fährt Amrein fort. «Wie genau diese aussehen, können wir zum heutigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.» Klar sei ebenfalls, räumt er ein, dass dabei der Umsatz gesteigert werden muss. Wenn der Bau termingerecht und reibungslos vorangeht, dann soll die Eröffnung im Frühling 2020 gefeiert werden. Bis zur Neueröffnung bleibt der Volg-Laden Mieter im heutigen Gebäude im Oberdorf. «Der Ladenbetrieb am bisherigen Standort ist dank dem Entgegenkommen des jetzigen Mieters durchgehend gewährleistet», kann Amrein die Bevölkerung beruhigen.

Erfreut, dass gebaut werden kann, ist auch die Bauherrschaft, die Immo Treier AG in Schinznach-Dorf. In den letzten gut anderthalb Jahren seien die Planungsarbeiten sistiert worden. Nun könne das Projekt wieder neu gestartet werden. Dieses sei, ist das Unternehmen überzeugt, bestens ins Dorfbild integriert und biete modernes Wohnen in einer ländlichen Gegend. Mit dem Volg-Laden, inklusive Poststelle und einer kleinen Café-Ecke, bilde der direkt daneben gelegene Dorfplatz ein neues Zentrum im Unterdorf. Die Bauarbeiten für den Volg-Laden sollen diesen Sommer beginnen. Die drei Mehrfamilienhäuser verfügen über 2½-, 3½- und 4½-Zimmer-Wohnungen. Zwei Gebäude sind mit Eigentumswohnungen vorgesehen, die durch die Immo Treier AG verkauft werden. Bei einem Mehrfamilienhaus werden – ebenfalls durch die Immo Treier AG – Mietwohnungen angeboten. Der Start für den Verkauf der Wohnungen ist in diesem August geplant, der Baustart für die Mehrfamilienhäuser im Januar des nächsten Jahres, der Bezug ab Frühling 2021. (mhu)