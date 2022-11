Vogelzug Glücksbringer fliegen über den Rebberg in Remigen Vor wenigen Tagen wurde über der Region Brugg ein Kranichschwarm beobachtet. Früher flogen diese Vögel fast gar nicht über die Schweiz.

Der Kranich hat eine Flügelspannweite zwischen 1,8 und 2,2 Metern. Bild: Fotolia

Am vergangenen Sonntag kurz vor 15 Uhr entdeckte eine Gruppe Spaziergängerinnen und Spaziergänger einen Vogelschwarm, der den Rebberg beim Zoo Hasel in Remigen überflog und in Richtung Itelental (zwischen Remigen, Riniken und Bözberg) zog. Anhand der speziellen Flugformationen und der Rufe der Vögel stellte sich die Frage, ob dies Kraniche seien.

Die AZ nahm diesbezüglich mit Birdlife Brugg Kontakt auf. Der Verein bestätigte die Vermutung. Zudem seien am Sonntag von Gipf-Oberfrick Kraniche gemeldet worden, die nach Westen geflogen seien.

Kraniche verliessen die Schweiz bei Schönenbuch

Livio Rey, Mitarbeiter Kommunikation, von der Vogelwarte Sempach weist darauf hin, dass er über diesen Schwarm nur Mutmassungen anhand der Meldungen, die über die Beobachtungsplattform www.ornitho.ch übermittelt worden seien, anstellen könne. Aufgrund der Schwarmgrösse und der zeitlichen Abfolge sei es sehr wahrscheinlich, dass es sich immer um den gleichen Schwarm gehandelt habe.

Rey beschreibt die Flugroute der Tiere wie folgt: «Um 13.45 Uhr wurde ein Trupp von zirka 200 Kranichen bei Frauenfeld beobachtet, dann um 15.15 Uhr wieder etwa 200 bei Zuzgen und um 15.45 Uhr wieder ein Schwarm von ungefähr 200 über Münchenstein. Um 15.55 Uhr verliess ein Schwarm von zirka 200 Kranichen bei Schönenbuch die Schweiz. Da Kraniche höhere Lagen meiden, hat der Schwarm danach wahrscheinlich nördlich den Jura umflogen, denn um 17.30 Uhr wurde eine Gruppe von rund 200 Kranichen in Frankreich bei Hyémondans gemeldet.»

Sie fliegen von Finnland bis nach Nordafrika

Kraniche sind für ihre traditionellen Zugrouten bekannt. Die westlichste in Europa geht von Skandinavien und Nordosteuropa in einem sehr engen Korridor via Deutschland und Frankreich nach Südwesten und endet in Spanien. Eine weitere Route führt von Finnland via Ungarn und Italien nach Nordafrika.

Somit liegt die Schweiz eigentlich nicht auf der Reiseroute dieser Tiere. Entsprechend waren sie bis vor wenigen Jahren hierzulande sehr selten anzutreffen. Doch seit 2011 werden, allerdings mit einigen Schwankungen, in der Schweiz Kraniche häufiger gesichtet, insbesondere im Mittelland.

Dieser Kranichschwarm war am 6. November über dem Remiger Rebberg zu sehen. Bild: zvg

Der Grund dafür liegt darin, dass ein Teil der Kraniche, die normalerweise den ungarischen Hortobágy-Nationalpark passierten, die Route änderte. Statt über Italien nach Nordafrika flogen sie über Südfrankreich nach Spanien zum Überwintern. Vermutlich wurde dieser Routenwechsel 2011 durch starke Ostwinde unterstützt. In den Folgejahren wurde der neue Zugweg rege genutzt. Manche Kraniche verbringen die kalte Jahreszeit mittlerweile sogar in Südfrankreich. Während beispielsweise 2004 gerade einmal 200 in der Camargue überwinterten, waren es 2017 schon mehr als 14’000.

Der Hortobágy-Nationalpark liegt im Osten Ungarns und wird von manchen Kranichen überflogen. Ein Teil davon änderte 2011 seine Route. Screenshot: Google Maps

Viele Kranicharten sind stark bedroht

Die Familie der Kraniche ist mit 15 Arten auf den meisten Kontinenten vertreten. Viele Arten sind stark bedroht, die in Nord- und Mitteleuropa heimische Art, «Kranich» oder «Graukranich» genannt, allerdings nicht.

Der Graukranich ist ungefähr so gross wie ein Storch und hat eine Flügelspannweite von 1,8 bis 2,2 Metern. Er wiegt zwischen vier und sieben Kilogramm.

Ein Symbol für Weisheit, Treue und ein langes Leben

Besonders spektakulär ist sein Balztanz. Dabei breiten die Vögel ihre Flügel aus, machen Luftsprünge und verbeugen sich. Kranichpaare bleiben ihr Leben lang zusammen.

In vielen Kulturen gilt der Kranich als Glücksbringer. Er steht als Symbol für Weisheit, Treue, Gesundheit, Frieden und ein langes Leben. In Japan wird zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Geburtstagen ein gefalteter Papierkranich überreicht.