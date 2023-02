Vogelsang/Windisch Im April zieht das Lernwerk ins frühere Kabelwerk-Hochhaus – und es gibt einen Tag der offenen Tür Bald kann die Sozialinstitution ihr neues Hauptgebäude beziehen. Bereits Ende Jahr hat sie neue Standorte in Brugg und Windisch eingerichtet.

Die Kantine des Lernwerks befindet sich in den neu umgebauten Räumlichkeiten im Süssbachareal. zvg

Der Umzug des Lernwerks nach Brugg und Windisch geht weiter voran. Weil das BAG-Areal in Vogelsang verkauft werden soll, musste der Verein nach einem neuen Standort suchen. Die Entscheidung fiel schliesslich auf das ehemalige Verwaltungsgebäude der Kabelwerke und einige umliegende Werkhallen in Windisch. Aber auch in Brugg ist die Sozialinstitution bereits zugegen.

Der Verein Lernwerk unterstützt Erwachsene bei der Integration in den Arbeitsmarkt und hilft Jugendlichen, Lehrstellen zu finden und den beruflichen Einstieg zu schaffen. Nachdem er fünf Jahre lang in Unterwindisch war, zog der Verein im Jahr 2001 nach Vogelsang.

Der Umzug wird zwei Tage dauern

Wie Christian Bolt, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Lernwerks, verrät, wird der Umzug ins ehemalige Verwaltungsgebäude, das als Hauptgebäude dienen soll, während zweier Tage, und zwar am 18. und 19. April stattfinden. Für das Einrichten der Räume inklusive IT wird mit plus/minus zwei weiteren Tagen gerechnet. Geplant sei jedenfalls, dass man ab Montag, 24. April, fertig eingerichtet sei, so Bolt.

Am Samstag, 17. Juni, laden das Lernwerk und die Vermieterin Brugg Immobilen AG zu einem Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten ein. Bolt freut sich beim neuen Standort auf die sehr zentrale Lage direkt am Bahnhof, auf die «lebendige industrielle Umgebung» sowie auf das «Arbeiten im durch die Brugg Immobilien AG sehr sorgfältig sanierten Hauptgebäude».

Mitte April wird das Lernwerk das Hochhaus in Windisch beziehen. Visualisierung: Studio Maleta und Tschudin + Urech AG

Das Hochhaus soll das Zentrum sowie den Begegnungsort des Lernwerks bilden. Durch eine effiziente Nutzung der Flächen sowie verschiedene Nutzungsarten wie moderne Arbeitsplätze, Bereiche für Kurse und Beratungen entstehe eine lebendige Arbeits- und Lernatmosphäre, teilte das Lernwerk vor einiger Zeit mit.

Der Umbau und die Sanierung des Hochhauses sind noch am Laufen. Das Gebäude war nach Plänen der Architekten Carl Froelich aus Brugg und Hans Kündig aus Zürich errichtet worden und gilt als «beredtes Beispiel einer 50er-Jahre-Architektur».

Bauarbeiten in einem engen Zeitrahmen mit begrenzten Mitteln

Im Jahr 2020 nahm das Lernwerk Räumlichkeiten an der Habsburgerstrasse in Brugg in Betrieb. Ende 2022 richtete es im Erdgeschoss des Flex-Gebäudes in Brugg die Bewerbungsdossierwerkstatt ein. Zudem bezog es in dieser Zeit auch die umgebauten Produktionsräume im Süssbachareal – hier trat das Lernwerk als Bauherrschaft auf. In den Produktionsräumen finden die Schreinerei, die Hauswirtschaft/Wäscherei, das Textil- und Veloassembling sowie die Kantine Platz.

Blick auf den Bürokubus in den Produktionsräumen. zvg

Herausfordernd am Um- und Ausbau sei gewesen, dies in einem sehr engen Zeitrahmen mit begrenzten finanziellen Mitteln realisieren zu können, sagt Bolt. Auch dass es auf dem Süssbachareal viele Schnittstellen zu den anderen Mieterinnen und Mietern gebe, sei nicht ganz ohne gewesen. Das Zügeln habe eine Arbeitswoche gedauert, und dies während der Integrationsbetrieb weitergelaufen sei. Insgesamt gibt es durch den Umzug in Brugg und Windisch beim Lernwerk 80 Arbeitsplätze für Festangestellte sowie 130 Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion und Dienstleistung.