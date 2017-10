Königin Agnes lädt zu Tisch, aber dieser deckt sich nicht von allein: Die Besucher, die an einer adeligen Tafel teilnehmen wollen, müssen zuerst an fünf Posten das Festmahl vorbereiten. Dazu gehören etwa Gemüse rüsten oder Trauben stampfen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um sich einen Platz an der Tafel der Königin zu verdienen: An der römischen Saftbar können die Besucher ihr Gleichgewicht nach der antiken Viersäftelehre wieder ins Lot bringen lassen.