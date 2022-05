Villnachern/Lupfig Oh, du schöne Spargelzeit: Nur schleichende Ernte, aber grosse Nachfrage Auf dem Schryberhof in Villnachern und dem Loorhof in Lupfig werden diverse Sorten des Spargelgewächs gepflegt. Die beiden Landwirte hoffen jetzt auf etwas wärmere Temperaturen.

Josiane Imboden, Mitarbeiterin des Schryberhofs in Villnachern, präsentiert die frisch geernteten Spargeln auf dem Wochenmarkt in Brugg. Flavia Rüdiger

Ob im Risotto, als Suppe, zur Grill-Beilage oder ganz klassisch mit Sauce Hollandaise: Die Möglichkeiten Spargeln zu verwenden, sind unbegrenzt. Kein Wunder also, dass die grünen und weissen Stängel grosse Beliebtheit geniessen. Manch einer plant auf die Spargelsaison, die üblicherweise von Anfang April bis Mitte Juni geht. In diesem Jahr lässt die Königin der Gemüse aber auf sich warten.

Drei Fakten über Spargeln Laut Website von Peter Häusermann aus Villnachern, sind fast alle Vitamine, vor allem die Vitamine A, C und E sowie mehrere B-Vitamine, wie zum Beispiel Folsäure im Spargel vorhanden. Ausserdem können Spargeln tiefgekühlt werden. Um das Gemüse frisch zu halten, lagert man es stehend in einem Krug mit maximal zwei Zentimeter Wasser. (az)

Laut Michael Mathys, Betriebsleiter vom Schryberhof in Villnachern, stechen die Spargeln momentan verhalten gen Himmel. Er erklärt:

«Die Temperaturen sind noch sehr niedrig, weshalb das Wachstum nur langsam voran geht.»

Bei optimaler Wärme würden die Vitaminbomben an Höhe zwischen zehn bis fünfzehn Zentimeter pro Tag gewinnen. Der Experte führt aus:

«Aktuell sind es eher fünf bis zehn Zentimeter – wenn überhaupt.»

Das Sprossengemüse würden die Mitarbeitenden des Schryberhofs auf einer Hektare Land anbauen. Das Feld, auf dem der Grünspargel spriesst, konnte im letzten Jahr von Peter Häusermann, welcher unter anderem bis im vergangenen Sommer das beliebte Erdbeerifeld zum Selberpflücken in Villnachern bewirtschaftete, übernommen werden.

Erweiterte Spargelsorten mit exotischen Namen

Im Spargelgeschäft entdeckten die Mathys eine neue Leidenschaft. Der Betriebsleiter erklärt begeistert:

«Die Bewirtschaftung, die Ernte sowie der Verkauf machen uns enorm viel Spass.»

Aus diesem Grund seien auf weiteren 50 Aren Spargelsetzlinge angepflanzt worden. Somit konnten auch die Spargelsorten erweitert werden. Mittlerweile hegen und pflegen die Mathys sieben verschiedene Sorten.

Die Schryberhof-Spargeln werden im grossen Stil nachgefragt. Flavia Rüdiger

Darunter exotisch klingende Namen wie Bacchus, Javalim oder Xenolin. Laut dem Landwirt wird jeder einzelne Spargel von Hand, also mit einem Messer, geerntet. Trotz schleichender Ernte sei die Nachfrage gross. Mathys sagt:

«Die Kundschaft freut sich, ein lokales, beziehungsweise hofeigenes Produkt zu kaufen.»

Die Spargeln würden ab Hofladen, auf dem Wochenmarkt in Brugg und an eine kleine Anzahl Restaurants verkauft werden. Da nächste Woche die Temperaturen steigen, rechnet Mathys mit einem Wachstumsschub. Der Landwirt führt aus:

«Wir sind äusserst positiv gestimmt.»

Starker Hagelsturm verschont die Spargeln auf dem Lupfiger Loorhof

Ähnlich tönt es auf dem Loorhof in Lupfig. Gemäss Andreas Suter, Betriebsleiter, wachsen die Spargeln, die im Freien gepflanzt wurden, ziemlich schlecht. Dies sei zu kaltem Wetter geschuldet. Suter ergänzt:

«Die Spargeln mögen Temperaturen über 20 Grad am liebsten.»

Der Loorhof hätte jedoch einen Teil der Spargeln unter Minitunnels versteckt, damit sie besser wachsen. Insgesamt hat der Loorhof 30 Aren, auf der drei verschiedene Grünspargelsorten angepflanzt wurden. Dies vor allem, um auszuprobieren, welche für ihren Boden am besten geeignet ist.

Die Minitunnels auf dem Lupfiger Loorhof isolieren die Wärme, was zu einem besseren Wachstum der Spargeln führt. Flavia Rüdiger

Wie beim Schryberhof ist die Nachfrage nach dem Sommergemüse auch in Lupfig sehr hoch. Da der Ernteertrag noch zu gering ist, reicht es momentan nur für den Hofladen. Suter erklärt:

«Wenn es wärmer wird und wir mehr Spargeln ernten können, verkaufen wir auch in diversen Läden sowie Hofläden in der Region.»

Auf dem Loorhof wütete letzten Samstag ein heftiger Hagelsturm. Die junge Apfelplantage ist teilweise zerstört worden, die Spargeln hat es aber nicht getroffen.

Im Hofladen des Loorhofs in Lupfig werden unter anderem Spargel angeboten. Flavia Rüdiger

Trotzdem sind die Stängel langsam in die Jahre gekommen, so Suter. Deswegen hätte das Loorhof-Team im Winter neue Setzlinge bestellt, um die bestehende Fläche in den nächsten Jahren zu ersetzten. Laut Suter werden diese, wenn das warme Wetter kommt, nächste Woche gepflanzt.