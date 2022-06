Villnachern Start des Jugendfests: «Viel Vergnügen und schreibt Geschichte» Das Jugendfest Villnachern startet am Freitag mit Sonnenschein, Musik und zahlreichen Geschichten. Am Samstag geht es weiter mit einem vielfältigen Programm.

Vom Volg her marschieren die Schülerinnen und Schülern auf die Sportwiese beim Schulhaus. Deborah Bläuer

Ganz Villnachern hat sich zum Auftakt des Jugendfests am Freitagabend herausgeputzt. Die freudige und festliche Stimmung war überall gut spürbar. Gespannt wartete die Bevölkerung am Strassenrand und beim Schulhaus auf die Schülerinnen und Schüler, die in Blau, Gelb, Rot oder Grün gekleidet um halb Sechs einmarschierten, angeführt von der Musikgesellschaft Villnachern.

Anschliessend wurde auf der Sportwiese ein buntes Programm von Musik, Gesang und Geschichten geboten. «Wenn wir heute das Jugendfest feiern, feiern wir nicht nur die guten alten Zeiten, wir feiern auch die kommenden Geschichten, die unsere Schülerinnen und Schüler schreiben werden», erklärte Schulleiter Rico Bossard das Motto des Fests «Mer schribet Gschicht!».

Zweiter Tag beginnt mit Böllerschüssen

Und Geschichten rund um das Dorf erzählten die Kinder und Jugendlichen dem Publikum gleich selbst, vom Lindenplatz über den ehemaligen Bahnhof bis hin zur Burg Lichtenau, die vor langer Zeit einmal in Villnachern stand.

5 Bilder 5 Bilder Start des Jugendfests Villnachern mit dem Einzug der Kinder. Deborah Bläuer

Danach stellte OK-Präsident Heinz Flükiger das Programm vom Samstag, 11. Juni, vor, das wie folgt aussieht: Der zweite Jugendfesttag beginnt mit Böllerschüssen in der Früh und ab 9.30 Uhr geht es mit Geschichten der Schülerinnen und Schülern weiter, zuerst an den festlich geschmückten Brunnen beim Gemeindehaus, beim Restaurant Bären, in der Vorstadt und bei der Kreuzung Winkel/Oberdorfstrasse. Danach gibt es ein reichhaltiges Geschichtenerlebnis in der Schule.

Auch am Nachmittag fehlen die Geschichten nicht

Um 12 Uhr folgt die Besammlung auf dem Festplatz mit einem feinen Mittagessen. Anschliessend können sich die Besucherinnen und Besucher im Ponyreiten, an der Kletterwand, an der Torwand oder in anderen Aktivitäten versuchen. Und natürlich dürfen auch am Nachmittag die Geschichten nicht fehlen; diesen kann bei Annemarie Euler gelauscht werden, die Märchen und Sagen aus der Region erzählt, oder auf einem Dorfrundgang mit Willi Pauli.

Für ein kurzweiliges Abendprogramm sorgen, nebst vielen weiteren, Kunstturn-, Tango- und musikalische Darbietungen. Nachdem sich Heinz Flükiger bei den OK-Mitgliedern sowie sämtlichen weiteren Mitwirkenden und Unter­stützenden bedankt hatte, wünschte er den Anwesenden «viel Vergnügen und schreibt Geschichte».