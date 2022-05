Villnachern Jetzt rettet ein Elektromechaniker Ertrinkende: Das ist die neue Badmeistercrew Drei Herren unterschiedlichen Alters werden die Badi Villnachern diese Saison gut im Auge behalten. Darum ist das Freibad ein Herzensort.

Yanis Garnitschnig (v.l.), Hilfsbadmeister, Patrick Filoni, Hauptbadmeister, und Werner Bopp, Hilfsbadmeister, bilden zusammen das neue Badmeisterteam. Flavia Rüdiger

Die Badi Villnachern musste zwei Saisons auf gefüllte Liegewiesen und lebhaftes Treiben verzichten. Nach den erfolgreichen Reparaturarbeiten konnte letzten Monat endlich das Badewasser eingelassen werden. Dieses Mal blieb das Nass, wo es sein sollte. So wurde grünes Licht für die Eröffnung der Badi am Samstag, 14. Mai, gegeben.

Es wäre alles perfekt gewesen, hätte nicht ein essenzieller Part gefehlt. Die Saison rückte näher und näher, aber ein Badmeisterteam war weit und breit nicht zu sehen. Ein Badibetrieb ohne Aufsicht? Das geht nicht. So wurden intensiv Inserate geschrieben und Plakate aufgehängt. Eine Truppe zusammenzustellen, das hatte oberste Priorität.

Das ist der neue Badmeister von Villnachern

Die harte Arbeit zahlte sich schlussendlich aus. Nicht einmal einen Monat vor dem Start kam Patrick Filoni auf die Bildfläche. Der 46-Jährige befand sich zur Zeit seiner Bewerbung in der Toskana. Dann ging alles rasend schnell. Innert weniger Tage reiste der Freigeist zurück in die Schweiz. Genauer gesagt auf direktem Weg ins Villnacher Gemeindehaus. Dort unterschrieb Filoni seinen Vertrag und übernahm somit die lange unbesetzte Badmeisterstelle.

Diesen Sommer hat Patrick Filoni die Hauptaufsicht über die Badegäste. Flavia Rüdiger

Der gelernte Elektromechaniker arbeitete zuletzt rund zehn Jahre als Ausbildungsverantwortlicher für Elektroniker, Informatiker und Logistiker bei der Firma Industrielle Berufslehren Schweiz. Filoni erzählt:

«Ich habe den Job sehr gerne gemacht, da man täglich mit den verschiedensten Menschen unterschiedlichen Alters zusammenarbeitet.»

Die Abwechslung hätte genau seinen Geschmack getroffen. Irgendwann sei aber das Bedürfnis entstanden, eine andere Richtung einzuschlagen. Nach einem Jahr Auszeit, in dem er das Badmeister-Brevet absolvierte, wagt Filoni nun den Berufswechsel in Villnachern.

Frisch renoviert zeigt sich die Badi Villnachern. Flavia Rüdiger

Die «herzige» Badi haben es ihm direkt angetan:

«Der alte Charme und die Beschaulichkeit haben mich sofort angesprochen.»

Optimal sei zudem der Arbeitsweg, den er in gut 20 Minuten von Wettingen zu den Bassins zurücklege.

Zu seinen täglichen Aufgaben gehören neben der Badeaufsicht, Wassermessungen, Unterhalt der Badeanlage sowie auch das «Gspröchle» mit den Badegästen. Kommunikation ist überall wichtig, so der 46-Jährige. Filoni ergänzt lachend: «Das Hauptziel ist es jedoch, unfallfrei durch die Saison zu kommen, wie man so schön sagt.»

Werner Bopp unterstützt den Hauptbadmeister

Werner Bopp wird ein- bis zweimal pro Woche den Badmeistersitz übernehmen. Flavia Rüdiger

Um dieses Hauptziel zu erreichen, wird Patrick Filoni unter anderem von Werner Bopp unterstützt. An einem bis zwei Tagen die Woche wird der 66-Jährige die Badmeisteraufgaben übernehmen. Vor seiner Pensionierung arbeitete Bopp auch 20 Jahre als Lehrer in Villnachern. Neben vielen sportlichen Aktivitäten wie Joggen, Radfahren oder auch Schwimmen absolvierte er im vergangenen Jahr die Prüfung zum Badmeister.

Zur Badi habe er einen engen Bezug, so der Sportbegeisterte. Früher ging es immer mit seiner Schülerschaft zum Schwimmen in das Freibad, später setzte er sich als Mitglied der IG Badi stark für deren Erhalt ein.

Der Villnacher sagt:

«Das Freibad ist mir einfach ans Herz gewachsen.»

Ihm gefalle die Verbundenheit, die zwischen den Badegästen und der Badi herrsche.

Mit 15 Jahren bereits Hilfsbadmeister

Yanis Garnitschnig hat in der Badi Villnachern seinen Sommerjob gefunden. Flavia Rüdiger

Das Badmeisterteam wird durch Yanis Garnitschnig gehörig aufgemischt. Der 15-Jährige absolviert momentan die Kanti in Wettingen. Schon als kleines Kind sei er immer ins Nass von Villnachern gesprungen. Auch da seine Tante und sein Onkel in der Gemeinde wohnen würden. Garnitschnig sagt:

«Mir hat das familiäre Verhältnis immer sehr zugesagt.»

Ausserdem hätte das Becken eine gute Fläche; nämlich nicht zu gross. Auch er hat die Prüfung zum Badmeister absolviert und kann so während der Saison Schichten in den Ferien und am Wochenende übernehmen – im Sinne eines Sommerjobs.