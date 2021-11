Villnachern «Hier kennt man sich noch beim Namen» – die Volg-Filiale eröffnet nach einmonatigen Umbauarbeiten Ab Donnerstag, 11. November, kann wieder im Laden an der Dorfstrasse 24 in Villnachern eingekauft werden. Welche Neuerungen die Kundschaft erwarten und was bestehen bleibt.

Die Volg-Filiale in Villnachern feiert am 11. November die Wiedereröffnung. Von links: Ressortleiter Verkauf der Volg Detailhandels AG Dirk Steinegger, Verkäuferin Priska Herzog, stellvertretende Ladenleiterin Cornelia Hediger, Ladenleiterin Michaela Süess sowie die Vertreter der Ladengenossenschaft Villnachern Ulrich Vogt und Heinz Flükiger. Carla Honold

«Gestern standen hier noch überall Paletten voller Produkte», erzählt Dirk Steinegger im vergrösserten Lager der umgebauten Volg-Filiale in Villnachern. Steinegger ist Ressortleiter Verkauf der Volg Detailhandels AG. Mittlerweile finden sich die Artikel auf den Regalen im Ladenbereich. Für die Wiedereröffnung am Donnerstag, 11. November, hat das fünfköpfige Verkaufsteam laut Steinegger seit Anfang Woche auf Hochtouren gearbeitet.

Priska Herzog vom Verkaufsteam bedient die Poststelle, die neu an der Kasse zu finden ist. Carla Honold

Nach dem Beginn der Umbauarbeiten am 13. Oktober war der Laden einen Monat lang geschlossen. Die Kosten für die Anpassungen am Gebäude wurden von der Ladengenossenschaft Villnachern, die das Gebäude besitzt, getragen. Vertreten wurde die Ladengenossenschaft Villnachern an der Eröffnung durch Ulrich Vogt und Heinz Flükiger. Die Volg Detailhandels AG kam für die Veränderungen im Laden auf.

So wird die Filiale energieeffizienter

Von aussen sieht man dem Volg-Laden den Totalumbau nicht an. «An der Fassade des Gebäudes wurden einzig die Türen erneuert», so Dirk Steinegger. Im Inneren des Ladenlokals wird das Ausmass der Anpassungen klar. Die Einkaufwagen fahren über einen neuen Boden und neue Lampen beleuchten die Produkte. Die Höhe der Regale wurde gesenkt. Steinegger schwärmt:

«So hat man einen tollen Überblick im Laden.»

Die Höhe der Regale im Laden wurde gesenkt. Carla Honold

Diese Neuerung kreiere trotz der Fläche von 182 Quadratmetern eine offene Atmosphäre.

Nötig wurden die Modernisierungsarbeiten unter anderem aufgrund der in die Jahre gekommenen Kühlgeräte. Der Ressortleiter Verkauf führt aus: «Um die Kühlregale energieeffizienter zu machen, wurden Türen eingebaut.» Diese neuen Gestelle würden zudem mehr Platz bieten. So konnte das Convenience-Angebot ausgebaut werden.

Das Angebot der Swisslos-Lotteriescheine ist neu in der Filiale. Carla Honold

Die Poststelle, die seit 2009 in der Volg-Filiale integriert ist, wurde im Totalumbau an die Kasse verlegt. «Nun betreuen die Mitarbeitenden ihre Kundinnen und Kunden beim Abgeben ihrer Pakete», meint Steinegger. Neu bietet der Laden in Villnachern zudem die Möglichkeit, Swisslos-Lotteriescheine zu kaufen. Steinegger weiss: «Dieses Angebot entspricht dem Bedürfnis der Kundschaft.»

Der Laden ist fester Bestandteil des Dorflebens

Das Sortiment des Dorfladens, das rund 2800 Artikel umfasst, wurde leicht angepasst. Weiterhin erhältlich sind die lokalen Spezialitäten der Linie «Feins vom Dorf». Zu den Weinen, dem Honig, dem Sauser sowie den Früchten direkt aus Villnachern gesellt sich in naher Zukunft ein weiteres Produkt. Steinegger verrät:

«Die kompostierbaren Kaffeekapseln der Bulls Coffee GmbH aus Schinznach-Bad werden bald hier erhältlich sein.»

Einen Monat dauerten die Umbauarbeiten in Villnachern. Carla Honold

Die Verankerung in der Region ist laut dem Ressortleiter Verkauf äusserst wichtig für den Laden. «In Villnachern haben wir eine treue Stammkundschaft», so Steinegger. «Hier kennt man sich noch beim Namen.» Das Verkaufsteam rund um Ladenleiterin Michaela Süess wird den Laden weiterhin betreiben. Auch die Öffnungszeiten der Volg-Filiale von Montag bis Samstag zwischen 6 und 19 Uhr bleiben bestehen.