Villnachern Grosse Mehrheit: Der Weg ist frei für die gemeinsame Feuerwehr Die Stimmberechtigten in Villnachern heissen alle Geschäfte gut – diesmal auch den Kredit von 35'000 Franken für eine Carsharing-Station.

Mit grosser Mehrheit ist der Gemeindevertrag über die Führung der gemeinsamen Feuerwehr Brugg angenommen worden. zvg

Die gemeinsame Feuerwehr Brugg kann kommen: Die Gemeindeversammlung in Vill­nachern hat den Gemeinde­vertrag mit grosser Mehrheit genehmigt.

Klar angenommen haben die 111 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 1119 Stimmberechtigten – am Donnerstagabend in drei Stunden ebenfalls: Einbürgerungen; Jahresrechnung 2020; neues Reglement über die Gebühren in Bausachen; Kreditabrechnung «Ersatz Trinkwasserleitung Hintergasse»; Baurechts-Dienstbarkeitsvertrag im Zusammenhang mit der Hochspannungsleitung Beznau–Birr.

Gutgeheissen – allerdings weniger deutlich mit 58 zu 44 Stimmen bei 9 Enthaltungen – wurde im zweiten Anlauf weiter der Kredit von 35'000 Franken für eine Carsharing-Station.

Unter «Verschiedenes» informierte der Gemeinderat über die Arbeiten zu den neuen Führungsstrukturen der Schule Villnachern; über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung; über den Projektstand der Gesamt­sanierung Schynhaldenstrasse inklusive Winkel; über den Verkauf der Liegenschaft Blume; über den Projektstand der 30er-Zone in der Dorfstrasse; über das anstehende Projekt der Sanierung des Mehrzweckgebäudes und der Erweiterung des Kindergartens; über die Abklärungen und das weitere Vorgehen beim Schwimmbad; über das Zukunftsgespräch mit der Stadt Brugg.

Herzlich verabschiedet wurde zudem die ehemalige Gemeinderätin Veronika Widmer. Sie war von 2014 bis 2020 im Amt. (mhu)