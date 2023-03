Villnachern Eine Reise im grünen VW-Bus zu zehn musikalischen Highlights Die Musikgesellschaft Villnachern nahm am Samstag seine Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher mit auf Musikreise und hatte einen Strauss bunter Melodien im Gepäck.

Die Musikgesellschaft Villnachern reist am Jahreskonzert im grünen VW-Bus um die Welt. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Wer am Wochenende in die Turnhalle Villnachern kam, konnte sich entspannt zurücklehnen. Über 30 Musikerinnen und Musiker nahmen die Gäste in ihrem grünen antiken VW-Bus mit auf eine Musikreise quer durchs ganze Land. Sowohl der musikalische Leiter Martin Stolz als auch Reiseleiter Daniel Tuor achteten unterwegs darauf, dass die Fahrt stets in die richtige Richtung ging. Um den Reiseproviant kümmerte sich der Volleyballclub Villnachern.

Der Reiseleiter der Musikreise: Daniel Tuor. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Die Musikgesellschaft Villnachern nennt sich «Holz- und Blächhuufe», ist musikalisch vielseitig und hat Humor. Bei ihrem Jahreskonzert unter dem Motto «Uf de Musigreis» gab es von der ersten Minute an viel zu lachen. Zehn Programmstücke sowie Fotos und Videos sorgten für beste Unterhaltung. Verständlich, dass das Publikum am Ende der Reise Zugaben verlangte.

Kari Spillmann überzeugte mit «Dr Schacher Seppli»

Mit Jeans und Vereins-T-Shirt fuhren sie pünktlich und mit «Band Power» los. Unterwegs schauten sie in das funkelnde Sternbild der «Cassiopeia» und spielten für die Mitreisenden das gleichnamige Stück, das sie auch in drei Monaten am Musiktag in Rothrist präsentieren werden. Die Klarinetten, Querflöten, Posaunen, Saxophone, Trompeten, Hörner und die Perkussion verzauberten damit bereits an diesem Abend das Publikum.

Kari Spillmann singt das Lied vom Schacher Seppi. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Im Anschluss daran folgte eine der bekanntesten Melodien der Schweiz: «Dr Schacher Seppli», gesungen vom stimmgewaltigen Kari Spillmann. Das wollten die Mitreisenden gleich zweimal hören. Der Vereinspräsident Beat Fischer hatte unterwegs immer alles im Griff und die Vizepräsidentin Christina Brunner achtete sogar darauf, dass die Pausenzeiten eingehalten werden.

Es ging mit Sonnenbrille auf die musikalische Reise. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Mit Reinhard Mey hoch hinaus

Als das Orchester nach einem Halt wieder in den Bus stieg, fehlte ihr Reiseleiter. Er hat verschlafen. Mit Glück schaffte er in letzter Sekunde noch den Aufsprung in den «Musik Express», um auch im zweiten Teil mit von der Partie zu sein. Die Musikerinnen und Musiker trugen inzwischen Sonnenbrillen, Strohhüte und Wanderschuhe, weil es zusammen mit Reinhard Mey hoch hinaus bis über die Wolken ging.

Flott unterwegs: Die Musikgesellschaft Villnachern bot zehn musikalische Highlights. Bild: Ina Wiedenmann/«Aargauer Zeitung»

Dort wurden langjährige Mitglieder geehrt: Beat Fischer, Sandra Hediger, Nicole Hediger, Christina Brunner, Brigitte Regli, André Kupferschmid, Sonja Bubendorf und zu guter Letzt Toni Rogger, der seit 50 Jahren aktiv Musik macht.

Am Ende der Reise ging der «Holz- und Blächhuufe» wieder auseinander und schickte seine Gäste mit vielen Eindrücken nach Hause.