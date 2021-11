Villnachern Drei Männer kandidieren in der Kampfwahl um den letzten Gemeinderatssitz: Was sie zur Fusion mit Brugg und über die Zukunft des Badi-Areals denken Nach der Demission von Ratsmitglied Daniel Schnyder möchten drei Kandidaten den Sprung ins Villnacher Gremium schaffen. Donat Gubler, Claudio Schaad und Fritz Schweizer stellen sich am 28. November zur Wahl. Die AZ hat den Anwärtern vier Fragen gestellt.

Die Ersatzwahl am Sonntag, 28. November, soll den Gemeinderat für die Amtsperiode 2022 bis 2025 komplettieren. Sandra Ardizzone (15. Juni 2020)

Nach dem ersten Wahlgang im Juni waren die fünf Sitze im Gemeinderat bereits besetzt. Mit Daniel Schnyder, Richard Zickermann (Vizeammann), Marianne Möckli und Roland König (Gemeindeammann) schafften in Villnachern vier Bisherige die Wiederwahl. Neu gewählt wurde zudem Stephan Breitenmoser. Aufgrund der Demission von Daniel Schnyder per Ende dieses Jahres wird ein Sitz im Gremium erneut frei. Zur Ersatzwahl am Sonntag, 28. November, treten Donat Gubler, Claudio Schaad und Fritz Schweizer an.

Donat Gubler war bereits von 2011 bis 2017 Teil des Gemeinderats. Der 57-Jährige ist als Leiter der Abteilung Chemie und Strahlenschutz sowie Leiter für das Qualitätsmanagement in der Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG tätig. Der SVPler ist ledig. Claudio Schaad ist 48 Jahre alt und arbeitet als Leiter Marketing und Verkauf. Der Parteilose ist verheiratet und hat eine Tochter. Fritz Schweizer kandidierte bereits im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahl. Der 57-Jährige ist parteilos und als Immobilienfachmann und Facility-Manager tätig. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Was soll mit dem Badi-Areal in Villnachern passieren?

Donat Gubler, 57, neu: Die Badi soll mit einer einfachen, langfristig finanzierbaren Lösung, zum Beispiel mit einem neuen mittelgrossen «Standard»-Pool ohne permanente Aufsicht, erhalten bleiben. Die Badi ist nicht nur eine Badi, sondern ein beliebter Treffpunkt für die Bevölkerung und darf keinesfalls stillgelegt werden. Das Becken sollte provisorisch repariert und die Badi vorerst geöffnet werden, damit Zeit bleibt, eine neue mehrheitsfähige Lösung zu finden. Einer Lösung oberhalb einer Million Franken stehe ich kritisch gegenüber.

Fritz Schweizer ist BFU-Sicherheitsdelegierter und Sicherheitsbeauftragter der Gemeinde Villnachern. zvg

Claudio Schaad, 48, neu: Die Badi ist ein Ort der Begegnung für alle Generationen, der sich über die Ortsgrenzen hinaus einen guten Namen geschaffen hat. Die Badi ist ein Aushängeschild für Villnachern geworden. Zudem ist Schwimmen Teil des Bildungsauftrags an den Primarschulen. Darum ist eine nachhaltige Sanierung unter der Berücksichtigung der heutigen Sicherheits- und Hygienestandards für mich zwingend. Wegen zunehmender Knappheit von Schwimmzeiten ist das Ausweichen in andere Bäder eine schlechte Alternative.

Fritz Schweizer, 57, neu: Die kürzlich eingereichte Initiative der IG Badi muss in die Überlegungen einbezogen werden, beziehungsweise dem Volksbegehren ist gebührend Rechnung zu tragen. Persönlich unterstütze ich eine baldige Wiedereröffnung der Badi, das entspricht offenbar einem Bedürfnis der Bevölkerung. Weiter begrüsse ich zonenkonforme Arealentwicklungen in naher Zukunft, welche mehrheitsfähig sind, für die Einwohnerschaft von Villnachern in Bezug auf Emissionen verträglich sind und finanziell etwas einbringen.

Wie stehen Sie einer Fusion der Gemeinde Villnachern mit Brugg gegenüber?

Gubler: Nach einer Bevölkerungsumfrage im Jahr 2015 haben sich 88 Prozent für Fusionsabklärungen, insbesondere mit der Stadt Brugg, ausgesprochen. Ich bin zwar für eigenständige Gemeinden, da dieses System funktioniert. Kleine Gemeinden sind aber kaum mehr in der Lage für ausgeglichene Rechnungsabschlüsse, da ihnen unbeeinflussbare steigende Kosten auferlegt werden. In Brugg geboren und aufgewachsen, könnte ich mich mit guten Lösungen in diese Richtung durchwegs anfreunden. Das letzte Wort hat aber immer das Volk.

Donat Gubler absolvierte von 2011 bis 2017 bereits zwei Amtsperioden im Gemeinderat Villnachern. zvg

Schaad: Nach der Bevölkerungsumfrage von 2015, bei der sich 88 Prozent der Befragten für Fusionsabklärungen mit der Stadt Brugg aussprachen, ist für mich klar, dass der Gemeinderat dieses Geschäft nun vorantreiben muss. Ziel ist das Schaffen einer Entscheidungsgrundlage, welche die Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses im Detail aufzeigt und als Grundlage für die Diskussion mit der Bevölkerung dient. Denn ein Zusammenschluss kann nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn er eine breite Unterstützung im Dorf findet.

Schweizer: Zusammenschlüsse sollen wohlüberlegt eingegangen werden. Villnachern kann Herausforderungen und anstehende Aufgaben nicht einfach mit einer Fusion mit Brugg lösen. Neben der Fusion sollen andere Möglichkeiten, zum Beispiel moderates und verträgliches Wachstum, ebenso geprüft werden. Eine mögliche Fusion darf nicht nur aus wirtschaftlichen Überlegungen erfolgen, sondern muss weitere Vorteile für die Bevölkerung von Villnachern bringen. Bei allfälligen Fusionsverhandlungen soll Villnachern nicht einfach als Bittsteller auftreten, sondern als valabler Partner. Das heisst, vorher müssen wir unsere «Hausaufgaben» machen.

Warum kandidieren Sie (erneut) für den Gemeinderat?

Gubler: Die Aufgabe war schon früher sehr interessant und vielseitig. In die in nächster Zeit anliegenden Projekte, wie die Zusammenschlussabklärungen mit der Stadt Brugg, Sanierung des Mehrzweckgebäudes mit Erweiterung des Kindergartens, Spielplatz Schulareal, Sanierung Schynhaldenstrasse/Winkel etc., würde ich mich gerne einbringen und das Gelernte aus der früheren Amtszeit und meine berufliche Erfahrung dafür einsetzen. In der Exekutive darf man etwas tun und muss nicht nur darüber sprechen.

Claudio Schaad kandidiert zum ersten Mal für einen Sitz im Gemeinderat. zvg

Schaad: Für Fusionsabklärungen braucht es einen Gemeinderat, der die Führung übernimmt und die Interessen von Villnachern gegenüber Brugg vertritt. Dafür will ich mich aktiv einsetzen und helfen, optimale Voraussetzungen für das Dorf zu schaffen. Fusion hin oder her. Villnachern bleibt eine in sich geschlossene Gemeinschaft, welche heute die Weichen für die Zukunft stellen und mitbestimmen darf. Daran lohnt es sich mitzuarbeiten, denn Zukunft braucht Herkunft.

Schweizer: Es gibt Dinge, die benötigen manchmal mehrere Anläufe, etwas Geduld und Beharrlichkeit. Ich bin nach wie vor motiviert, einen persönlichen Beitrag für das Wohl aller Einwohnerinnen und Einwohner von Villnachern zu leisten. Herzlichen Dank an alle, die mich in den letzten beiden Wahlgängen unterstützt haben!

Welches Ressort würden Sie gerne übernehmen? Warum?

Gubler: Als technisch-wissenschaftlich ausgebildete Person liegen mir Ressorts wie Ver- und Entsorgung, Natur, Umwelt, Energie, Planung und Bau am nächsten. Der Letzte, der dazu kommt, hat aber nur bedingt Einfluss auf gewünschte Ressorts. Schlussendlich müssen die Ressorts verteilt sein. Das Ressort Bildung habe ich früher mal gehabt und dabei gute Erfahrungen gemacht. Der Zeitaufwand dafür darf aber aufgrund des Wegfalls der Schulpflege nicht unterschätzt werden. Wir werden im Team eine Lösung finden.

Schaad: Villnachern lebt von den Menschen, die hier wohnen, aufwachsen und zur Schule gehen. Bildung und Kulturelles sind die Basis für das Zusammenleben überall auf der Welt. Wenn ich also wählen könnte, würde ich mich für den Bereich «Bildung und Kulturelles» entscheiden, um an einer modernen Bildungsinfrastruktur im Kindergarten und an der Primarschule mitzuwirken.

Schweizer: Ich denke, als Neueinsteiger kann man nicht gross wählen. Spontan fällt mir ein, dass ich am liebsten dasjenige Ressort hätte, das niemand möchte, oder dasjenige, das am wenigsten beliebt ist, wenn es das denn überhaupt gibt. Und warum? Seit jeher fühle ich mich von herausfordernden Aufgaben angezogen und liebe es, Möglichkeiten auszuloten und Lösungsansätze mit Beharrlichkeit zu verfolgen, bis das Ergebnis sichtbar wird.

Hier beantworten die Kandidierenden weitere Fragen

Am Montag, 15. November, stellen sich die drei Kandidaten in einem Podiumsgespräch in Villnachern vor und beantworten Fragen. Das Gespräch unter der Leitung von Thomas Eichenberger findet von 20.15 bis 21.15 Uhr statt.

Der Anlass im Gemeindesaal (1. OG) des Mehrzweckgebäudes soll der Stimmbevölkerung die Gelegenheit bieten, die Kandidierenden näher kennen zu lernen und mehr über ihre Meinungen zu erfahren. Eine Anmeldung auf der Website der Gemeinde Villnachern ist für die Teilnahme obligatorisch.