Villnachern Die lange Suche hat ein Ende: Doch diesen Sommer ist in der Badi nicht nur der Badmeister neu Das Freibad der Gemeinde Villnachern kann mit frisch renoviertem Bassin die Gäste am 14. Mai willkommen heissen. Das erwartet die Besucher in dieser Saison.

Die Badi in Villnachern im Jahr 2015. In dieser Saison ist einiges anders. zvg

Jetzt ist es dicht: Nach der geglückten Reparatur konnte das Wasser ins Becken eingelassen und somit der Badi der letzte Feinschliff gegeben werden, bevor die Sonnenanbetenden die «Tüechli» ausbreiten und sich die Badehungrigen in das türkise Nass stürzen. Auf der sozialen Plattform Facebook schreibt die IG Badi:

«Das Wasser ist gekommen, um zu bleiben!»

Die frisch renovierte Badi Villnachern startet somit die Plansch-Saison am Samstag, 14. Mai, um 10.30 Uhr mit einem Eröffnungsapéro. Gemäss der Gemeinde wird über weitere Events wie zum Beispiel Zelten in der Badi oder über kulinarische Veranstaltungen im Mitteilungsblatt, auf der Website oder an der Infowand in der Badi informiert.

Für Verköstigung wird der Kioskpächter Ruedi Steigmeier bereits ab Samstag, 30. April, sorgen. Am Schwimmbadkiosk können somit die Gäste Hunger und Durst stillen. Steigmeier trägt in dieser Saison ebenfalls für die Eintrittskasse die Verantwortung.

Die Preise für Einzeleintritte und Abonnements steigen

Nach langem Suchen konnte Villnachern, gerade noch rechtzeitig vor dem Saisonstart, eine Badmeister- und Aufsichtscrew zusammenstellen. Gemäss der Gemeinde wird Patrick Filoni der neue Badmeister. Unterstützung erhält dieser von Werner Bopp und Yanis Garnitschnig.

Ausserdem wurden die Eintritts- und Abonnementspreise ab dieser Saison angepasst. Die Einzeleintrittspreise sind für alle um einen Franken gestiegen. Auch die Abos haben sich für alle Alterskategorien um 20 Franken erhöht. Ausnahmefälle sind Lehrlinge und Studenten. Diese bezahlen nun anstatt 55 Franken, 60 Franken. Kinder unter fünf Jahren können gratis in die Badi.

Die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler aus Villnachern erhalten nach wie vor ein gratis Saison-Abonnement. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die im Sommer aus der Volksschule austreten. Wer ausserdem bis am 14. Mai ein Abo bezieht, erhält zehn Franken Rabatt.