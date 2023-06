Villnachern «Das Wichtigste ist, sich für neue Dinge zu öffnen»: Dieses Kunstprojekt an einer Schule ist nicht auf Resultate ausgelegt An der Schule Villnachern tanzten, musizierten und dichteten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit dem Künstler Bheki Ndlovu. Wie das Projekt entstanden ist und was die Kinder dabei gelernt haben.

Involviert in «Tools to Joyfulness» sind die Lehrerinnen Julia Hartmann (v. l.), Julie Heimgartner sowie Künstler Bheki Ndlovu, Schulcoach Simone Frey und Lehrer Daniel Ging. Bild: Julia Pellegrini

Es geht chaotisch zu und her: Im Rahmen des Kunstprojekts der Schule Villnachern mit dem Choreografen, Tänzer und Theatermacher Bheki Ndlovu proben die 4. bis 6. Klassen für einen Auftritt am Freitag, 30. Juni. Das Projekt nennt sich «Tools to Joyfulness» (Werkzeuge zum Glücklichsein). Das Spezielle: In den vergangenen acht Wochen standen jeweils am Mittwochmorgen Ausprobieren, Improvisieren und Spasshaben im Vordergrund – nicht Resultate.

«Es ging darum, etwas aus dem Moment heraus entstehen zu lassen. Die Schülerinnen und Schüler brachten Inputs, und der Künstler und die Lernpersonen ermutigten die Kinder, diese weiterzuentwickeln», erklärt Schulcoach und Co-Projektleiterin Simone Frey. Als Inspirationsquelle war Ndlovu im Einsatz – mit dem Künstler musizierten, bewegten und dichteten die Schülerinnen und Schüler.

Soziale Kompetenzen sollen gefördert werden

«Wichtig war uns, dass alle mitgemacht haben und Teil des Ganzen waren: Im Kollektiv lernten die Kinder spielerisch, sich frei auszudrücken», sagt Frey. Dies wird auch an der Probe am 28. Juni sichtbar: Viele präsentieren Gesangs-, Trommel- oder Tanzsolos und werden von den anderen angefeuert. Die Überwindung von Unsicherheiten im Zusammensein mit anderen und das kreative Ausdrücken der eigenen Person stehen somit im Zentrum.

Gemeinsam mit Bheki Ndlovu musizierten und bewegten sich die Schülerinnen und Schüler. Bild: Simone Frey

Doch wie entsteht so etwas wie «Tools to Joyfulness»? «Die Idee für ein co-kreatives Kunstprojekt an einer Schule nahm den Ursprung in den Köpfen von Choreograf Ndlovu, der Lehrerin Julia Hartmann und mir», erläutert Frey.

Für die Umsetzung haben sich die drei mit weiteren Lehrpersonen – Julie Heimgartner und Daniel Ging – sowie der Schulleitung zusammengetan und ein Konzept des Projekts beim Kanton eingereicht. «Das Förderprogramm ‹Prozessor› der Fachstelle Kulturvermittlung ‹Kultur macht Schule› des Kantons Aargau übernimmt 75 Prozent der Kosten und ermöglicht so innovative Kunstvermittlung», sagt die Co-Projektleiterin.

Nicht nur die Kinder waren involviert: Die Lehrpersonen reflektierten den offenen Prozess und nahmen sich – gemeinsam mit Frey – Zeit für Feedback. «Mit dem Kunstprojekt sollen soziale und personale Kompetenzen, die Teil des Lehrplans 21 sind, gefördert und für die Lehrpersonen neue Möglichkeiten im Umgang damit aufgezeigt werden», erklärt sie. So wurden auch die drei Klassen in altersdurchmischte Gruppen aufgeteilt.

Die Eltern sind zur Präsentation eingeladen

Am Freitag sind Eltern und Angehörige der Schülerinnen und Schüler zu einer Präsentation des Projekts eingeladen. In drei verschiedenen Räumen sind die unterschiedlichen Gruppen mit jeweils einer Lehrperson am Werk: Zusammen tanzen, musizieren und Gedichte vortragen stehen auf dem Programm.

Was am Ende des Projekts den Eltern in der Schule Villnachern präsentiert wird, stand nicht von Anfang an fest. Bild: Julia Pellegrini

Alle Puzzleteile der Präsentation wurden dabei von den Kindern selbst entworfen und entstanden aus dem gemeinsamen Schaffen mit dem Künstler. Was genau am Schluss präsentiert wird, war somit nicht von Anfang an festgelegt. «Das Wichtigste ist, sich für neue Dinge zu öffnen – dabei ist alles möglich», erklärt Co-Projektleiter Bheki Ndlovu.