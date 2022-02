Villnachern Das Stimmvolk nimmt die Schwimmbad-Initiative an Hohe Stimmbeteiligung, klares Ergebnis: Ab Mitte Mai soll das Schwimmbad in Villnachern wieder in Betrieb genommen werden.

Das Hauptschwimmbecken stand in der Saison 2021 nicht zur Verfügung. Sandra Ardizzone (20. Juli 2021)

Das Thema hat beschäftigt in Villnachern: 56,2 Prozent betrug die Stimmbeteiligung. An der Urne hat das Stimmvolk am Sonntag die Initiative zum Erhalt des Schwimmbadbetriebs für die Saison 2022 klar angenommen mit 356 Ja- zu 257 -Nein-Stimmen.

Der Gemeinderat werde alles unternehmen, heisst es in einer Medienmitteilung, dass die Initiative gemäss Volkswillen fristgerecht umgesetzt werden kann. Will heissen: Ab Mitte Mai soll das Schwimmbad wieder in Betrieb genommen werden.

Der Hintergrund: Das kleine Schwimmbad in Villnachern kämpft mit einem grossen Wasserverlust. Wegen der Lecks – und der Coronapandemie – konnten die Saisons 2020 und 2021 nur bedingt im normalen Rahmen durchgeführt werden. (mhu)