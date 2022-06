Villnachern Autofahrerin kollidiert mit Velofahrer und verletzt ihn leicht Am Sonntagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velo. Der Fahrradlenker wurde verletzt. Es entstand Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Sonntag um 15:30 Uhr auf der Hauptstrasse in Villnachern. Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Peugeot auf der Hauptstrasse in Richtung Veltheim, als sie beim links abbiegen in die Unterdorfstrasse mit einem auf der Hauptstrasse entgegenkommenden 50-jährigen Velofahrer kollidierte.

Der Velolenker wurde bei der Kollision verletzt und musste mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl am Fahrrad wie auch am Auto entstand Sachschaden. Der Führerausweis wurde der Lenkerin abgenommen. (az)

