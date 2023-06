Villnachern An der Sommergmeind geht es um die Badi und Tempo 30 im ganzen Dorf Am 21. Juni werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung über einen Rahmenkredit von 50'000 sowie einen Projektierungskredit von 15'000 Franken befinden.

In Villnachern soll die Einführung einer Tempo-30-Zone fürs ganze Dorf geprüft werden. Archivbild: Sandra Ardizzone

Im November 2020 genehmigte das Stimmvolk in Villnachern einen Kredit von 80'000 Franken für zusätzliche Abklärungen einer möglichen Sanierung oder Umnutzung des Schwimmbadareals. Über die Kreditabrechnung, mit einer Unterschreitung von rund 1100 Franken, befindet die kommende Gemeindeversammlung am 21. Juni.

Und es geht gleich weiter. So ist das nachfolgende Geschäft auf der Traktandenliste ein Rahmenkredit für die weiteren Abklärungen für die Nutzung des Schwimmbadareals in der Höhe von 50'000 Franken.

Das Schwimmbad in Villnachern wurde 2022 notdürftig repariert. «Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Schwimmbads und dessen entsprechend veralteter Technik ist zu erwarten, dass in absehbarer Zeit das Schwimmbad ohne zusätzliche erhebliche Investitionen in Millionenhöhe für einen Badebetrieb nicht mehr nutzbar ist», schreibt der Gemeinderat.

Im vergangenen Jahr wurde das Schwimmbad in Villnachern notdürftig repariert. So konnte auch das Hauptbecken wieder genutzt werden. Bild: Maja Reznicek (8. Juli 2022)

Im Rahmen einer Entwicklungsstudie wurden verschiedene Möglichkeiten zur Zukunft des Badiareals untersucht, die Ergebnisse wurden am 10. November 2022 veröffentlicht. Von den 14 Varianten wurde diejenige empfohlen, die eine Entfernung des Hauptschwimmbeckens vorsieht. Geschwommen werden soll künftig im Aarekanal. Zusätzlich ist ein Campingplatz angedacht. Auf der Grundlage der Entwicklungsstudie möchte der Gemeinderat nun vertiefte Abklärungen treffen.

Seit 2021 gilt bei der Dorfstrasse Tempo 30

Ebenfalls auf der Traktandenliste steht ein Projektierungskredit von 15'000 Franken für die Prüfung und Einführung einer Tempo-30-Zone im ganzen Dorf. In seinen Legislaturzielen für 2022–2025 hat der Gemeinderat festgelegt, dass diese Einführung geprüft werden soll. «In der Dorfstrasse besteht bereits seit 2021 eine Tempo-30-Zone», schreibt der Gemeinderat.

Mit einer Temporeduktion im ganzen Dorf sollen in erster Linie die Sicherheit und die Wohnqualität auch in den Quartieren erhöht werden. «Denn durch die geringe Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde für sämtliche Fahrzeuge erhöht sich die allgemeine Verkehrssicherheit insbesondere für Fussgängerinnen und Fussgänger sowie für Radfahrerinnen und Radfahrer», schreibt der Gemeinderat unter anderem dazu.

Die Gemeinnützige Genossenschaft Villnachern wird die Grundlagenerarbeitung mit einem Betrag von 6500 Franken unterstützen. Bei einer Annahme des Projektierungskredits wird die Gemeindeversammlung im November über die definitive Einführung der Tempo-30-Zone entscheiden.