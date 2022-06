Villigen/Brugg «Da brauchte es manchmal etwas härtere Bandagen»: Ingenieurbüro kommt in neue Hände – der ehemalige Chef Beat Ganz wirft einen Blick zurück Am Donnerstagabend haben sich Kunden, Partner und Mitarbeitende der Mund Ganz + Partner AG zur Stabübergabe in der Trotte Villigen getroffen. Von Brugger Beat Ganz übernahm Jonas Bachmann die Geschäftsführung.

«In meinem Ruhestand werde ich diesen Blick von meinem Haus auf Brugg geniessen», sagte Beat Ganz. Auf der Leinwand hinter ihm ein Foto, vom Hansfluhsteig aus gesehen über die Altstadt und weit bis nach Windisch. Ganz verabschiedete sich am Donnerstag nach 52-jähriger Tätigkeit, davon 42 Jahre in eigenen Unternehmen, aus dem aktiven Berufsleben als Bauingenieur. Dazu waren rund 140 Personen in die Trotte Villigen geladen.

Zugleich war der Anlass die symbolische Stabübergabe seiner Mund Ganz + Partner AG mit Geschäftssitzen in Brugg, Aarau und Muri. Die Geschäftsführung liegt nun in den Händen von Jonas Bachmann und das Unternehmen ist Teil der Steinmann Group Holding AG aus Brugg.

Ganz ist in Brugg aufgewachsen. Seine Berufsausbildung schloss er an der ETH Zürich als Bauingenieur ab. In seiner bescheidenen Art sagte er über seinen Einstieg ins Berufsleben:

«Danach hatte ich viel theoretisches Wissen und wenig praktische Erfahrung.»

Die Praxis holte er sich bei verschiedenen Ingenieurbüros. Unter anderem arbeitete er in Bern und war Bauleiter für die Kraftwerke Oberhasli in Innertkirchen.

Erweiterung des Parkhauses Eisi trägt seine Handschrift

Beim Brugger Ingenieurbüro Heinzelmann befasste Beat Ganz sich mit der SBB-Aarebrücke Olten–Rothrist. «1980 machte ich mit Hans Märki in Brugg den Schritt in die Selbstständigkeit.» Das Unternehmen war in den Bereichen Tiefbau und Wasserversorgung tätig: «Wir arbeiteten vor allem im Aargau.»

Auftraggeber waren sowohl Private, die öffentliche Hand als auch Unternehmen. Ganz sagte am Donnerstag:

«Wir wollten technisch gute Arbeit liefern und ökologisch vertretbare Lösungen bieten.»

Dass dies sehr gut gelungen ist, zeigten die vielen Kunden.

Mit dem eigenen Ingenieurbüro in Brugg war für Beat Ganz auch eine Rückkehr in die Schweiz verbunden. Er hatte zuvor in Heidelberg gearbeitet. In jener Zeit legte er zusammen mit Stefan Mund den Grundstein für ein in Heidelberg und Dresden tätiges Unternehmen. Während der drei Jahre in Heidelberg war er intensiv für die Bahn tätig.

So war er an der Realisierung der ICE-Strecke Mannheim–Stuttgart beteiligt:

«Zurück in der Schweiz wollte ich auch Eisenbahnen bauen.»

Davon können die Pendler profitieren, er zeichnet sich für den Zugang mit Lift zum Perron 3 des Bahnhofs Brugg verantwortlich. Die Erweiterung des Parkhauses Eisi trägt ebenso seine Handschrift wie die Vision Mitte. Mit diesem Projekt haben die Gemeinden Brugg und Windisch das regionale Zentrum um den Fachhochschulcampus und den Bahnhof koordiniert.

Ganz startete an Olympischen Spielen als Fünfkämpfer

Mit Deutschland ist Beat Ganz nicht nur durch ein Ingenieurunternehmen, sondern auch durch die Olympischen Spiele von 1972 in München verbunden. Er startete dort als Fünfkämpfer.

Mit der Pensionierung von Beat Ganz wurde die Mund Ganz + Partner AG in die Steinmann Group Holding AG aus Brugg integriert. Zu diesem Firmenverbund gehören auch die Relis AG, die Steinmann Ingenieure und Planer AG, die Steinmann Ingenieur Geometer AG und die Straub Vermessungen AG. Geleitet wird die Gruppe von Beat Steinmann und dessen Sohn David.

Seit 1991 befinden sich die beiden Unternehmen an der Aarauerstrasse 69 in Brugg. Steinmann sagte:

«An den Samstagmorgen haben wir jeweils Kaffee getrunken und viel diskutiert.»

In seiner Würdigung betonte Steinmann: «Du übergibst dein Lebenswerk an den kompetenten Ingenieur Jonas Bachmann.» Die Erdbebensicherheit von Gebäuden war das Thema von Bachmanns anschliessendem Fachvortrag.

«Meine Frau hat seit 50 Jahren Geduld mit mir»

Um die Vielfalt und die langjährigen Beziehungen zu Auftraggebern aufzuzeigen, liess Ganz die Gäste einen Blick in sein Auftragsbuch werfen. In diesem tauchen immer wieder dieselben Kunden auf: «Viele Geschäfte sind inzwischen von den Vätern an die Söhne übergegangen.»

Wichtig seien aber auch die Macher auf den Baustellen gewesen:

«Da brauchte es manchmal etwas härtere Bandagen, aber es ist immer gut gekommen.»

Besonders dankte er Justus, der ihn vor einem schlimmeren Unfall bewahrte hatte. Dankesagen zog sich wie ein roter Faden durch die Ansprache von Beat Ganz. Einen besonderen Dank äusserte er an seine Frau Elsbeth: «Sie hat seit 50 Jahren Geduld mit mir.»

Jetzt werde er endlich etwas mehr Zeit für sie haben, aber: «Das müssen wir noch lernen, aber wir schaffen das.»