Villigen Vorsignalisation und temporäre Geschwindigkeitsreduktion: Gemeinderat blitzt beim Kanton ab Das temporäre Fahrverbot bei der Remigerstrasse wird nicht von allen beachtet. Um frühzeitig darauf aufmerksam zu machen, sollte eine Vorsignalisation im Bereich der beiden Kantonsstrassen erstellt werden. Doch der Kanton lehnte diesen Antrag und das Wiedererwägungsgesuch ab. Er sperrte sich auch gegen ein weiteres Gesuch.

Wegen der Überbauung Obsteinen gibt es an der Remigerstrasse in Villigen ein Fahrverbot. Deborah Bläuer

Im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Obsteinen, die zurzeit am Entstehen ist, hat der Gemeinderat Villigen bis Ende Dezember 2024 ein temporäres Fahrverbot bei der Remigerstrasse verfügt.

Um rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen, wollte die Exekutive eine Vorsignalisation im Bereich der beiden Kantonsstrassen (K 287 und K 442). Er stellte beim Kanton einen entsprechenden Antrag, der jedoch abgelehnt wurde. Wie es im Villiger Mitteilungsblatt heisst, habe der Gemeinderat aufgrund diverser kritischer Rückmeldungen aus der Bevölkerung am 14. November ein Wiedererwägungsantrag gestellt.

Begründet wurde dieser damit, dass trotz des temporären Fahrverbots bei der Remigerstrasse viele Automobilistinnen und Automobilisten diese Strecke nutzen, unter anderem, um zu ihrem Arbeitgeber, dem Paul-Scherrer-Institut, zu gelangen. Mit der Vorsignalisation könnten diese optimal gelenkt werden.

Präjudiz für bestehende und kommende Verbote befürchtet

Doch auch das Wiedererwägungsgesuch lehnte der Kanton ab und erklärte, dass es unzählige Fahrverbote auf Gemeindestrassen über den ganzen Aargau verteilt gäbe. Würden alle vorsignalisiert, würde dies eine Schilderflut generieren und ein Präjudiz für bestehende und kommende Verbote nach sich ziehen.

Zudem seien bei der Remigerstrasse die Fahrverbote aus beiden Richtungen sehr gut erkennbar. Und nach kurzer Angewöhnungszeit sei das Fahrverbot bei einem Grossteil der Verkehrsteilnehmenden bekannt und werde eingehalten.

Kanton findet Geschwindigkeitsreduktion unverhältnismässig

Kein Erfolg war dem Gemeinderat auch bei einem anderen Anliegen beschieden. Er beantragte dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), im Bereich der Abzweigung respektive des Knotens Villigerfeld eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h zu prüfen, «um der hohen Unfallgefahr entgegenzuwirken».

Olivier Moser, Gemeindeammann in Villigen. zvg

Gemeindeammann Olivier Moser erklärt: «Der Knoten Villigerfeld und die Auswirkungen des Zusatzverkehrs aufgrund der temporären Sperrung der Remigerstrasse waren sowohl an Gemeindeversammlungen als auch an Kamingesprächen bei der Villiger Bevölkerung ein Thema.»

Der Kanton begründete die Ablehnung dieses Gesuchs wie folgt: Die Situation sei heute, einzig mit dem Umstand, dass die Verkehrsströme aufgrund des Fahrverbots etwas umgelagert würden, im Grunde dieselbe wie vor den Bauarbeiten in Villigen und werde als nicht kritisch beurteilt.

Die Anzahl polizeilich registrierter Unfälle in diesem Bereich liege bei vier in den letzten fünf Jahren und bei allen sei das Kein-Vortritt-Signal missachtet worden. Somit seien auch anhand der Unfallstatistik keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Situation werde vom Departement BVU als nicht kritisch beurteilt. Eine Geschwindigkeitsreduktion wäre nicht verhältnismässig und hätte keinen Einfluss bezüglich der Baustelle.

Gemeinderat verzichtet auf weitere Massnahmen

«Wir gehen davon aus, dass es zu mehr Verkehrsunfällen gekommen ist, die jedoch ohne Polizeieinsatz abgewickelt werden konnten und deshalb auch nicht registriert wurden», so Moser. «Dazu kommt, dass der Zusatzverkehr beim Knoten Villigerfeld in den Morgen- und Abendspitzen noch entsprechend höher ist als unter dem Tag.» So gesehen, sei man mit der Antwort des Kantons nicht glücklich. Man könne sie jedoch aus seiner Sicht nachvollziehen.

«Aufgrund der Stellungnahme des Departements BVU verzichtet der Gemeinderat auf weitere Massnahmen», steht im Mitteilungsblatt. Das Fahrverbot im Bereich der Remigerstrasse werde regelmässig von der Regionalpolizei Brugg kontrolliert.

Moser sagt: «Der Kanton beurteilt die Situation gesamtheitlich und möchte kein Präjudiz für andere Gemeinden schaffen, was aus Optik des Kantons verständlich ist. Wir als Gemeinde hingegen kennen die Situation und die Herausforderungen, die sich aus der neuen temporären Verkehrsführung ergeben, und wurden auch aus der Bevölkerung mehrmals auf die Thematik hingewiesen.» Das sei auch der Grund für Publikation des Schriftwechsels mit dem Kanton gewesen.