Villigen Unbekannte Leitungen und eine Reklamation wegen beschädigter Reifen – so steht es um die Strassensanierung Aktuell besteht beim Projekt ein Rückstand von zwei Monaten. Was die Gründe sind, wie wieder aufgeholt werden soll und wie es um das Budget von 12 Millionen Franken bestellt ist.

Zurzeit ist die Bauphase 1 an der Villiger Hauptstrasse am Laufen. Mathias Förster (10. Februar 2023)

Im September vergangenen Jahres begannen die Bauarbeiten für die Sanierung eines 1,4 Kilometer langen Abschnitts der Hauptstrasse in Villigen. Diese führt die Döttinger Firma Birchmeier Bau AG aus. Die Leitung hat die Steinmann Ingenieure und Planer AG aus Brugg inne.

Das Projekt ist in sechs Bauphasen eingeteilt, in diesen ist jeweils nur eine Hälfte der Strasse befahrbar. «Zurzeit werden die Abschlussarbeiten in Bauphase 1 ausgeführt, sodass diese in den nächsten zwei Wochen, mit Ausnahme des Deckbelages, vollständig abgeschlossen werden kann», sagt Reto Weidmann, Bauleiter von Steinmann Ingenieure und Planer AG.

In dieser Phase seien verschiedene Werkleitungen samt Hausanschlüssen neu erstellt sowie der bestehende Gehweg zu einem breiteren Rad- und Gehweg ausgebaut worden. Zudem seien neue Randabschlüsse gemacht und die Tragschicht der Kantonsstrasse wieder eingebaut worden.

Während der Bauarbeiten an einem 1,4 Kilometer langen Streckenabschnitt in Villigen ist jeweils nur eine Hälfte der Hauptstrasse befahrbar. Mathias Förster (10. Februar 2023)

Für Überraschung sorgten unbekannte Leitungen. Weidmann erklärt: «Da unter anderem auch im Dorfkern mit den Bauarbeiten gestartet wurde, sind viele unbekannte Leitungen während der Arbeiten zum Vorschein gekommen respektive verliefen anders als erwartet.»

Arbeiten mit drei Equipen gleichzeitig geplant

Beim ganzen Sanierungsvorhaben soll der in die Jahre gekommene Belag durch einen lärmarmeren ersetzt und die Fahrbahn fast überall auf sechs Meter Breite vereinheitlicht werden. Aber das Projekt beinhaltet noch vieles mehr, so wird zum Beispiel die Strassenbeleuchtung auf LED umgestellt, die drei Bushaltestellen werden umgebaut und die Brunnen erneuert.

Reto Weidmann, Bauleiter von der Steinmann Ingenieure und Planer AG. Deborah Bläuer

Vorgesehen ist, dass die Arbeiten noch vor der 777-Jahr-Feier der Gemeinde im Sommer 2024 beendet werden. Aktuell besteht jedoch ein Verzug von knapp zwei Monaten.

Die Gründe dafür sind die obengenannten Leitungen, einige zusätzliche nicht eingeplante Arbeiten sowie das nasse und kalte Wetter im Dezember und Januar. «Bei diesen Wetterverhältnissen können einige Arbeiten gar nicht ausgeführt oder die Qualitätsanforderungen nicht nachgewiesen werden», erklärt Weidmann.

Um den Rückstand aufzuholen, ist in den nächsten Monaten vorgesehen, zeitweise mit drei Equipen gleichzeitig zu arbeiten. So können von der Verkehrsführung unabhängige Bauteile, zum Beispiel Stützmauern, der künftigen Phasen vorgängig erstellt werden. Die Kosten von 12 Millionen Franken würden gemäss aktuellem Stand eingehalten, sagt Reto Weidmann.

Die Arbeiten sollen noch vor der 777-Jahr-Feier der Gemeinde beendet sein. Mathias Förster (10. Februar 2023)

Positive Rückmeldungen zum Verkehrsfluss

Laut dem Bauleiter wurden mit den von der Verkehrsbeschränkung betroffenen Gewerbetreibenden bisher trotz temporärer Erschwernisse immer einvernehmliche Lösungen erzielt. So wurde beispielsweise dafür gesorgt, dass der Parkplatz des Restaurants Hirschen zugänglich bleibt und die Arbeiten, die direkt vor der Gaststätte stattfinden, auf den Winter gelegt werden, wenn keine Gäste auf der Terrasse sitzen.

Von Seiten der Verkehrsteilnehmenden habe man bisher nur wenig vernommen, verrät Weidmann. Eine Firma habe durch die Baustelle beschädigte Reifen festgestellt. Ansonsten habe es eher positive Rückmeldungen zum Verkehrsfluss gegeben.