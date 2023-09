Villigen Neuer Bed-and-Breakfast-Betrieb ist geplant Bis am 12. September liegt ein Baugesuch für die Umnutzung einer Liegenschaft an der Kumetstrasse in Villigen auf.

Die Liegenschaft befindet sich hinter dem Restaurant Hirschen. Bild: Maja Reznicek

Auf der Parzelle 1048 in Villigen könnte es zukünftig eine neue Übernachtungsmöglichkeit geben. Gemäss einem Baugesuch für die Kumetstrasse 1 soll die Liegenschaft für einen Bed-and-Breakfast-Betrieb umgenutzt werden. Die Unterlagen zum aktuellen Vorhaben liegen noch bis am 12. September auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Wie sich in den entsprechenden Dokumenten zeigt, ist Bauherrin die N&S Haute Cuisine GmbH respektive Stephane Wirth und Nadja Schuler.

Zuvor hatten die Eigentümer des Restaurants und Hotels zum Hirschen das Baugesuch für die Umnutzung an der Kumetstrasse – sowie von zwei weiteren Gebäuden im Ortsteil Villigen und einem in Stilli – zurückgezogen. Zu den Gründen und dem genauen Vorhaben wollten sich die Gesuchsteller damals gegenüber der AZ nicht äussern. Von der Gemeinde genehmigt wurde im März dafür ein Baugesuch für die Umnutzungen von Wohnungen am Alemannenweg 1 für den gleichen Zweck.

Die Liegenschaft an der Kumetstrasse ist nur wenige Meter vom «Hirschen» entfernt. Das Restaurant hatten Stephane Wirth und Nadja Schuler im Mai noch auf unbestimmte Zeit geschlossen, weil ein geeigneter Pächter fehlte. In diesem August übernahm nun die Familie Mansour den Betrieb.