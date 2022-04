Villigen Nach 24 Jahren ausgetauscht: Das zeigt die neue Ausstellung im PSI-Besucherzentrum Mitte Mai eröffnet das neue Angebot des Forschungszentrums in Villigen. Es ist die erste Änderung seit der Eröffnung 1998. Zwei Gründe sprachen für den Wechsel.

Sie ist in den letzten Zügen des Aufbaus: die neue Ausstellung im psi forum. zvg (4. April 2022)

Wer schon einmal an der Villiger Aare entlang spaziert ist, dem fällt er auf: der grosse Gebäudekomplex des Paul Scherrer Instituts (PSI). Was genau hinter den vielen Mauern passiert, ist aber wohl den wenigsten bekannt. 1998 führte das grösste Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz deshalb – «um den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern» und weil es sein zehnjähriges Bestehen feierte – ein Besucherzentrum ein.

Seither kann man im sogenannten psi forum «Forschung live erleben»: Über 20 «interaktive Exponate» zeigen hier, mit welchen Projekten das PSI Lösungen für zukünftige Herausforderungen sucht. Oder besser zeigten.

1988 fusionieren das Eidgenössisches Institut für Reaktorforschung und das Schweizerische Institut für Nuklearforschung zum Paul Scherrer Institut. Sandra Ardizzone (29. April 2020)

Denn seit kurzem ist im Besucherzentrum nichts mehr, wie es war, wie PSI-Mediensprecherin Mirjam van Daalen erklärt:

«Die Ausstellung wurde völlig neu aufgebaut.»

Dies hat vor allem zwei Gründe.

Zwei Jahre hat die Erarbeitung gedauert

Die bisherige Ausstellung ist gemäss der Mediensprecherin veraltet gewesen. Ausserdem gebe das neue Angebot ein umfassenderes Bild der Forschungsarbeit am PSI. Bereits in gut einem Monat soll die Eröffnung stattfinden. Die Vorlaufzeit war um einiges länger: Zwei Jahre hat die Erarbeitung von «Zu Besuch bei Forschenden» gedauert.

Mirjam van Daalen, Mediensprecherin des Paul Scherrer Instituts. zvg

Van Daalen führt aus:

«Es ist eine spielerische und interaktive Darstellung der Forschungsschwerpunkte aus allen Bereichen des PSI.»

Diese liegen gemäss Website in den Sparten Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit.

Ziel des neuen Angebots ist weiterhin, den «offenen Dialog mit der Gesellschaft zu fördern und die Besuchenden zu begeistern». Van Daalen erklärt: «Der Beitrag unserer Forschung zur Verbesserung der Gesellschaft sowie an den Entwicklungen der Technologien der Zukunft wird der allgemeinen Öffentlichkeit auf diese Art nahegebracht.»

Eröffnung erfolgt am internationalen Museumstag

Als Highlight der zukünftigen Ausstellung bezeichnet van Daalen die «kleinen Videos, in denen die PSI-Forschenden ihre Forschungsbereiche allgemein verständlich vorstellen». Die Aufnahmen ständen jeweils in Zusammenhang mit Exponaten, mit denen die Besuchenden auch interagieren könnten. Im bisherigen Angebot war beispielsweise die am Paul Scherrer Institut entwickelte Anlage Gantry, die Protonen für die Tumorbestrahlung nutzt, oder der kosmische Teilchenregen.

Die offizielle Eröffnung ist am 15. Mai. zvg (4. April 2022)

Aktuell ist die neue Ausstellung in den letzten Zügen. Am 12. Mai soll sie bei einem geschlossenen Anlass mit dem Aargauer Landammann Alex Hürzeler eingeweiht werden. Drei Tage später – am Sonntag, 15. Mai – erfolgt die Eröffnung für die Allgemeinheit im Rahmen des internationalen Museumstags. Bis auf weiteres ist das Besucherzentrum jeweils montags bis freitags sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.