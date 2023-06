Villigen Hausrotschwänze sind zurück im Aargau Sie nutzten seine Nisthilfe: Auf dem Sitzplatz in Villigen konnte Fotograf Daniel Schneeberger fünf Jungtiere beobachten und mit seiner Kamera einfangen.

Die Altvögel schaffen unermüdlich Futter aller Art für die Jungtiere herbei. Bild: zvg/Daniel Schneeberger

Auch in diesem Jahr haben die Hausrotschwänze ihren Weg zurück in die Schweiz und den Aargau gefunden. Auch unser Nisthilfeangebot in Villigen wurde wieder angenommen, nachdem es vermutlich bereits im letzten Herbst mehrmals inspiziert worden war, bevor man sich auf in den Süden gemacht hatte.

Dieser Weg ist allerdings nicht so lang, handelt es sich beim Hausrotschwanz doch um einen sogenannten Kurzstreckenzieher. Die Vögel überwintern vorwiegend im Mittelmeerraum, bis an den nördlichen Rand der Sahara und auf der Sinai-Halbinsel. Der Wegzug im Herbst beginnt Ende September, nimmt im Oktober seinen höchsten Verlauf an und klingt Anfang November langsam aus.

Vereinzelte treffen erst gegen Juni ein

Zurück kommen die rund 17 Gramm schweren Vögel mit einer Länge von bis zu 15 cm und einer Spannweite von bis zu 9 cm schon gegen Ende Februar. Der grosse Rückreiseanteil passiert im März und vereinzelte Exemplare treffen in Nordeuropa sogar erst gegen Juni ein.

Gemäss der Vogelwarte Sempach war der Hausrotschwanz ursprünglich ein reiner Felsenbewohner. Bild: zvg/Daniel Schneeberger

Unser Sitzplatzpärchen hat wohl die Nisthilfe für die zweite Brut ausgewählt. Es sind fünf Jungvögel, welche bereits eine 13-tägige Brutzeit hinter sich haben und geschlüpft sind. Die Altvögel schaffen unermüdlich Futter aller Art herbei. Von Ameisen über Falter, Raupen und fetten Engerlingen bis hin zu ganzen Maikäfern, alles wird herbeigebracht und verfüttert.

Keine unerhebliche Gefahr für Jungvögel

Nach 16 bis 17 Tagen sind die Jungvögel flugfähig und machen sich auf hinaus in die weite und gefährliche Vogelwelt. Vor allem in der ersten Zeit, nachdem sie das Nest verlassen haben und noch nicht sicher fliegen können, lauern in den Gärten allerlei Gefahren.

Nebst Katzen und Mardern sind auch Regenwassertonnen, Schornsteine und sonstige tiefe Öffnungen eine nicht unerhebliche Gefahr für die Tiere. Auch andere Räuber wie der Sperber oder eine Krähe verschmähen einen solchen kleinen Happen nicht. Hoffen wir, dass unsere fünf jungen Hausrotschwänze alle durchkommen und sich in ihrer neuen, grossen Vogelwelt behaupten können.