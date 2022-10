Villigen Ehemaliger Elektroniker-Lehrling des Paul-Scherrer-Institut strebt an der Berufsweltmeisterschaft die Goldmedaille an Mario Liechti aus Windisch nimmt nach der Absage der World Skills in Schanghai am dezentralen Ersatzformat unter dem Titel «World Skills Competition 2022 Special Edition» in Bern teil. Der ausgelernte Elektroniker will an der Berufsweltmeisterschaft die Goldmedaille gewinnen.

Mario Liechti hat seine Lehre zum Elektroniker im Paul-Scherrer-Institut in Villigen absolviert. Britta Gut

Schweizer Meister und Vizeeuropameister – sein Palmarès ist bemerkenswert. Mario Liechti aus Windisch gilt in der Branche des Elektronikers als das Aushängeschild schlechthin. Bei seinen Teilnahmen an den Swiss Skills 2020 und Euro Skills 2021 stand Liechti stets auf dem Podest.

Sein Talent und die Freude an Elektronik lebte der Windischer schon im Kindesalter aus. In seiner Freizeit nahm er vorwiegend Drucker und Computer auseinander. «Mein Interesse an Technik, das Zusammenspiel verschiedenster Bauteile und die Materie von Elektrogeräten finde ich spannend», erzählt Liechti.

World Skills finden nach Absage trotzdem statt

So war es kaum verwunderlich, dass die Berufswahl auf den Beruf Elektroniker fiel. Seine Elektronikerlehre im Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villigen schloss Liechti vor drei Jahren erfolgreich ab.

Nach dem Silbermedaillengewinn im letzten Jahr in Graz bereitet sich der 23-Jährige auf die diesjährigen Word Skills in Schanghai vor. Aufgrund Einschränkungen durch die Coronapandemie mussten die Organisatoren Ende Mai das Grossevent in Schanghai jedoch absagen. Liechti verrät:

«Für mich war diese Absage nicht überraschend, gleichwohl ein kleiner Schock.»

Die Organisatoren teilten gleichzeitig mit, dass mehrere Optionen einer Verschiebung des Austragungsorts geprüft werden. Das Engagement von Swiss Skills und anderen Landesverbänden, die Austragung in einem anderen Land zu organisieren, beruhigte Liechti und die weiteren 36 Mitglieder des Schweizer Nationalteams.

Elektroniker Mario Liechti gewinnt an den Euro-Skills-Berufsmeisterschaften in Graz die Silbermedaille. zvg

Bereits Ende Juni gab es eine Lösung. Anstelle der World Skills in der grössten Stadt Chinas finde zwischen September und November 2022 ein dezentrales Ersatzformat unter dem Titel «World Skills Competition 2022 Special Edition» statt, schreibt Swiss Skills auf ihrer Website.

Rund 15 Länder tragen 60 verschiedene Berufsmeisterschaften aus. Die Schweiz organisiert mit 13 Berufsmeisterschaften das grösste Kontingent. Dabei wird Mario Liechti vom 19. bis 22. Oktober in Bern um den Weltmeistertitel kämpfen.

Vorbereitung erhält viel Unterstützung

In der Vorbereitung auf den weltweiten Wettkampf unterstützen ihn Berufsbildner und Fachpersonen seines Arbeitgebers. «Am PSI darf ich mich während der Arbeit vorbereiten. Zum einen mittels gezielter Aufgaben für den Wettkampf, aber auch durch die tägliche Arbeit.» Routine sei im Beruf sehr wichtig, erklärt Liechti.

Mit viel Gefühl und Präzision werden die Arbeiten eines Elektronikers ausgeführt. Britta Gut

Seit den Sommerferien haben sich die Anstrengungen intensiviert. Ganze drei Tage zwischen Montag und Freitag sowie teilweise am Wochenende im selbst eingerichteten Elektronikerlabor zu Hause werden Trainingseinheiten bestritten. Das Ziel ist klar:

«Ich will Gold holen oder mindestens das Podest erreichen. Der Rest wäre eine kleine Enttäuschung.»

Auf seine Zukunftsaussichten angesprochen, hat er einen klaren Plan. «Nächstes Jahr beginne ich das Studium in Elektro- und Informationstechnik. Danach würde ich mich gerne zum Ausbildner oder Berufsschullehrer weiterbilden.»

Weiterer Elektroniker des PSI wird Schweizer Meister

Melvin Deubelbeiss gewinnt an den Swiss Skills 2022 in Bern die Goldmedaille. Michael Zanghellini

Ein weiterer Lichtblick des PSI im Beruf des Elektronikers ist Melvin Deubelbeiss aus Holderbank. Deubelbeiss gewann an den diesjährigen Swiss Skills in Bern überragend die Goldmedaille. Gemäss Liechti seien die grosse Investition und der hohe Stellenwert einer Berufsbildung des Instituts einer der Gründe für die zahlreichen Swiss-Skills-Triumphe von PSI-Lehrlingen. So sei die Förderung und Unterstützung auch nach den Arbeitszeiten noch möglich.

So hat Deubelbeiss mit Liechti zusammen trainiert, Tipps erhalten und von den Erfahrungen des Windischers profitiert. Der angehende Student ist stolz auf seine Leistung und findet es toll, dass der 20-jährige Melvin Deubelbeiss die World Skills 2024 in Lyon anstrebt und wie er eine Goldmedaille holen möchte.