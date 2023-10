VILLIGEN «Dieses Gebäude kann extrem viel»: Park Innovaare öffnet Türen für Interessierte und zeigt seinen 160-Millionen-Bau Der Bevölkerung von Villigen und Würenlingen ist ein exklusiver Blick in den Park Innovaare gewährt worden. 160 Besucherinnen und Besucher besichtigten die Räumlichkeiten. Die Labor- und Reinräume mit ihren hohen Hygienestandards blieben den Interessierten aber verwehrt.

Noch fehlen zwar Stühle und Tische: Aber es ist offensichtlich, dass dieser Raum im Erdgeschoss des Hochbaus 1 des Parks Innovaare für ein Café bestimmt ist. «Dieses Café mit seinen 200 Sitzplätzen wird die Speisen aus dem PSI-Restaurant Oase beziehen, und es wird öffentlich zugänglich sein», sagt Oliver Dirr, Bauprojektleiter im PSI, auf eine Frage aus der Besuchergruppe.

In kleinen Gruppen wurden Interessierte durch die Räumlichkeiten geführt. Bild: Louis Probst/Aargauer Zeitung

Dirr zeigt auf das Aussengelände, wo Baumrondellen andeuten, dass hier ein kleiner Park entsteht, wenn denn auch die Bäume gepflanzt sind. Und er weist auf die bereits fertiggestellte neue Bushaltestelle an der Kantonsstrasse und erklärt, dass sie den Namen Innovaare tragen wird.

«Exklusiver Blick hinter die Fassade»

Bauprojektleiter Dirr ist an diesem Samstagnachmittag sozusagen in die Rolle eines Guides geschlüpft und führt eine Besuchergruppe durch die Gebäude des Parks Innovaare, einen der Standorte der Wissenschaftsparks von «Switzerland Innovation». Dies, weil der Park Innovaare und das Paul Scherrer Institut der Bevölkerung von Villigen und Würenlingen noch vor der Fertigstellung des imposanten Gebäudekomplexes «einen exklusiven Blick hinter die Fassaden, in die Räume, Labors und Werkstätten» gewähren, wie es in der Einladung heisst.

Für die Führungen, die in kleinen Gruppen erfolgen, haben sich insgesamt 160 Besucherinnen und Besucher angemeldet. Mit auf dem Rundgang sind auch die Gemeindeammänner von Villigen, Oliver Moser, und von Würenlingen, Patrick Zimmermann.

Auf dem Weg durch den Gebäudekomplex beeindrucken vor allem die Laborräume – die Anforderungen erfüllen, welche an Operationssäle gestellt werden – und die sogenannten Reinräume. Bei diesen Räumen, in denen Überdruck herrscht und mit Schutzanzug gearbeitet wird, bleibt es allerdings bei einem Blick durch die Scheiben. «Diese Räume sind bereits gereinigt», so Oliver Dirr. «Eine erneute Reinigung wäre sehr aufwendig.»

Paul Scherrer Institut ist der grösste Untermieter

Bereits eingerichtet sind die Labors, die an Drittfirmen vermietet werden. Erste Hightech-Unternehmen sollen im kommenden Frühjahr einziehen. «Es ist ja der Sinn des Innovationsparkes, in Verbindung mit dem PSI Synergien zu nutzen», erklärt Oliver Dirr. Grösster Untermieter im Park Innovaare ist das PSI, das rund zwei Drittel der Flächen belegt.

Nicht weniger eindrücklich als die Labors sind die technischen Anlagen des Gebäudes, wie etwa die riesige Lüftungszentrale, oder auch der Blick in die Steigschächte, die mit ihren unzähligen Leitungen gewissermassen die «Nervenbahnen» des Gebäudes bilden.

Am Schluss der knapp einstündigen Führung, die in der Halle endet, in der die neue Werkstatt des PSI eingerichtet wird, ist man ob all der Eindrücke und auch der Dimensionen des 160-Millionen-Franken-Baues leicht erschlagen. Man zweifelt aber nicht daran, dass «dieses Gebäude extrem viel kann», wie Oliver Dirr feststellt. «Eindrücklich, aber auch eine Welt für sich», bringt es ein Besucher auf den Punkt.