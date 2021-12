Villigen Der Skilift Rotberg ist einsatzbereit – was für den Saisonstart noch fehlt Seit 13 Jahren gibt es den Lift, der auch dieses Jahr am Hang in Villigen aufgebaut ist. Welche Hoffnungen Betreiber Roger Meier für diesen Winter hegt.

Im Januar war der Lift am Rotberg zum ersten Mal seit drei Jahren in Betrieb. Severin Bigler (20. Januar 2021)

«Der Skilift wurde schon zum ersten Mal eingeschneit», erzählt Betreiber Roger Meier am Mittwoch am Telefon. Vor zwei Wochen habe er gemeinsam mit einem vierköpfigen Team die Anlage am Rotberg für die aktuelle Saison aufgestellt. Gedauert haben die Arbeiten am Villiger Hang laut Meier nur einen Tag. «Wie im letzten Jahr haben wir die Coronavariante aufgebaut. Das dauert weniger lang.»

In Villigen können Skis, Snowboards und Schlitten zum Einsatz kommen. Severin Bigler (20. Januar 2021)

Nicht hergerichtet werden musste das Restaurant. Es bleibe in diesem Winter erneut geschlossen. Verpflegen kann man sich während der Skilift-Öffnungszeiten trotzdem:

«Der Kiosk in der Seilbahngondel ist wieder offen.»

Dort können die Wintersportlerinnen und -sportler gemäss Meier Getränke und Snacks kaufen.

Die Umsetzung einer Zertifikatspflicht ist nicht möglich

Wann der kostenlose Skilift in dieser Saison in Betrieb genommen wird, steht noch aus. «Wir können erst aufmachen, wenn es zum ersten Mal richtig kalt wird», meint Meier. Aktuell schmelze der Schnee wegen der hohen Bodentemperaturen zu schnell. Meier prognostiziert:

Roger Meier betreibt den Skilift Rotberg. Severin Bigler (20. Januar 2021)

«Nächste Woche wird der Lift sicher noch geschlossen bleiben.»

Meier hofft, dass die Anlage, die es mittlerweile seit 13 Jahren gibt, in dieser Saison zumindest an einigen Tagen laufen und mit dem Kiosk Einnahmen generieren kann. Bei einer Maskenpflicht würde der Betrieb gleich wie im letzten Jahr funktionieren können. Meier erklärt: «Wenn hingegen eine Zertifikatspflicht eingeführt wird, können wir nicht aufmachen.» Das Gelände um den Skilift mit einem Zaun abzugrenzen, sei wegen der grossen Fläche nicht möglich.