Villigen Brand bei Gemüse-Verarbeiter: Gemüsekisten fingen Feuer In Villigen stieg meterhoher Rauch auf: Bei einem Gemüse-Verarbeiter ist am Sonntagnachmittag Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Gemüse-Verarbeiter in Villigen ist am Sonntagnachmittag Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, seien Gemüsekisten in Brand geraten und das Feuer habe auf eine Hecke übergegriffen.

Der Brand in Villigen sorgte für dunklen Rauch. Doch die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Tele M1 / Leserreporter / ArgoviaToday / Manuel Fasol

Die Feuerwehr konnte das Schlimmste verhindern und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzte gab es keine. Wie es zum Brand kam, wird nun ermittelt. (zen)